بعد ظهور شبيهة يسرا.. تداول صور لـ شبيهة هبة مجدي تثير الجدل

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تحيا مصر ترصد تفاصيل شبيهة هبة مجدي

شبيهة هبة مجدي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور لفتاة تشبه الفنانة هبة مجدي بطريقة لا تصدق وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتعد صاحبة الإطلالة التي تم تداولها بصورة كبيرة هي موديل مصرية اسمها هالة الحجار، وجاءت صورها من جلسة تصوير للماكيير سعيدة السيد عبر موقع الصور والفيديوهات انستجرام.

هبة مجدي في رمضان 2022

يشار أن انتشار صورة شبيهة هبة مجدي جاءت بعد تداول صورة شبيهة الفنانة يسرا أمس الخميس بالتزامن مع عيد ميلادها.

وفي سياق آخر، تشارك الفنانة هبة مجدي ضمن الموسم الرمضاني المقبل لعام 2022، من خلال مسلسل "المداح ٢أسطورة الوادي" وذلك برفقة الفنان حمادة هلال بدلًا من الفنانة نسرين طافش التي لعبت البطولة النسائية بالموسمالأول من المسلسل الذي حقق به نجاحا كبيرًا ضمن موسم رمضان الماضي 2021.

هبة مجدي في مسلسل المداح ٢

وتعود هبة مجدي للتعاون مع حمادة هلال عقب سبعة سنوات تقريبا فكان آخر عمل جمعهما هو مسلسل ولي العهد الذي عرض عام 2015.

وكانت العام الماضي، شاركت هبة مجدي مع الفنان محمد رمضان في بطولة مسلسل "موسى" حيث جسدت شخصية شفيقة شقيقة محمد رمضان التي أوضحت في أكثر من حوار لها أنه كان أصعب أدوارها لمشاهده الكثيرة وتفاصيله الصعبة.

حمل هبة مجدي

ويشار أن الفنانة هبة مجدي كانت حامل منذ بداية تصوير مسلسل موسى العام الماضي، وكان التصوير يدور داخلأكثر من محافظة مثل دهشور وأسوان والأقصر و الإسكندرية.، وظهرت الفنانة تقدم شخصية صعيدية ثم تنتقل إلى القاهرة وبعدها تتزوج باشا وفجأة أصبحت صاحبة مصنع.

وكان آخر ظهور لـ هبة مجدي، من خلال مشاركتها ضمن العرض المسرحي الذي يحمل اسم "رسالة نور" ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ35 للقوات المسلحة وذلك احتفالًا بيوم الشهيد والمحارب القديم.

هبة مجدي أمام الرئيس السيسي

وعلقت هبة مجدي على صور مشاركتها أمام الرئيس السيسي، التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، قائلة: "ليا الشرف بمشاركتي اليوم في احتفالية يوم الشهيد".

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وكانت قد قدمت هبة مجدي، أغنية "بطل من كل بيت" ضمن عرض المسرحية التي تحمل اسم "رسالة نور"، وكان العمل بطولة: ماجدة زكي،رامز أمير، وأحمد خالد صالح، خالد الصاوي، مايان السيد.