/684880/الزمالك-يخسر-أمام-الوداد-ويقترب-من-توديع-أفريقيا-بشكل-رسمي

حقق الوداد الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 1/0، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأ الزمالك المباراة بقوة وهدد مرمى الوداد في أكثر من كرة في ظل تكتل الفريق المغربي في الدفاع، وأضاع كرة زيزو أخطر فرص المباراة ولكن تألق لاكناوتي حارس الوداد وأخرج الكرة.

وفي الدقيقة 33 أتيحت فرصة التسجيل لعمر السعيد بعد خروج خطأ من التكناوتي ولكن لم يستغلها الأول ويسكنها الشباك ليرب الكرة بالرأس خارج المرمى، وحاول بعدها الزمالك عدة محاولات من أجل تعديل النتيجة.

لينتهي شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي، في إنتظار تعديل الزمالك للنتيجة من خلال التغييرات التي سيجريها فيريرا بالشوط الثاني.

وفي شوط المبارة الثاني تراجع الزمالك في بدايته وأحتسب الحكم ركلة جزاء بعدما أصطدمت الكرة في يد الونش ليحتسبها الحكم دون تردد ، ويسجل يحيى جبران هدف الفريق المغربي الوحيد في الدقيقة 48 على يسار أبو جبل.

ولم يستطيع الزمالك العودة للمبارة مرة أخرى، وظهر الفريق بسوء مستوى، عن الشوط الأول، وهاجمت الجماهير المتواجدة بعض لاعبي الفريق4 عقب الخروج بشكل شبه رسمي من دوري أبطال افريقيا.

لتنتهي المباراة في الأخير بفوز الوداد على الزمالك بهدف نظيف، ويرتفع رصيده للنقطة رقم 9، بينما يتأزم موقف الزمالك ويظل رصيده عند نقطتين.

تشكيل الزمالك أمام الوداد المغربي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: محمد أشرف روقا– يوسف أوباما – إمام عاشور.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي – عمر السعيد.

تشكيل الوداد لمواجهة الزمالك

أحمد رضا التكناوتي

أيوب العملود – أشرف داري – أمين فرحان – يحيى عطية الله

يحيى جبران – جلال الداودي - رضا الجعدي – أيمن الحسوني

زهير المترجي – جاي مبينزا

تاريخ مواجهات الزمالك والوداد

سقط الزمالك في المباراة الأخيرة بالجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة من دوري الأبطال، امام الوداد المغربي، بثلاثية مقابل هدف بالمغرب.

ألتقى الزمالك مع الوداد المغربي في ثلاث مواجهات، سابقة جاء فيها تفوق الفريق المغربي في مبارتين، وتفوق القلعة البيضاء في لقاء.

فيما استطاع لاعبي الفارس الأبيض إحراز 7 أهداف في مرمى الوداد بينما تلقت شباكهم 8 أهداف من لاعبي الوداد.