/684879/بفارق-100-صوت-النبراوى-يحسم-مقعد-النقيب-فى-أسيوط

تشهد محافظات مصر اليوم انتخابات نقابة المهندسين لحسم مقعد النقيب العام لنقابة المهندسين فى الجولة الثالثة والأخيرة بين كلاً من المهندس طارق النبراوى، والمهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين السابق، وشهدت انتخابات نقابة المهندسين اقبلاً ضعيفاًُ على مستوى اللجان بمحافظات مصر، بينما ينتظر المهندسين فى ترقب من يحسم مقعد النقيب.

وقدم موقع “دوت الخليج” بثا مباشراً أثناء إعلان لجنة انتخابات نقابة المهندسين نتيجة الانتخابات اليوم، بين كلاً من المهندس هانى ضاحى والمهندس طارق النبراوى والمتنافسان على مقعد النقيب، وفى أسيوط تمكن المهندس طارق النبراوى من حسم مقعد النقيب بانتخابات النقابة الفرعية بفارق 104 صوت، فقد بلغ عدد إجمالى الحضور 446 صزت، بلغت نسبة الأصوات الصحيحة 426 صوتاً فيما جاءت عدد الأصوات الباطلة 20 صوت.

وحصل المهندس هانى ضاحى على 165 صوت من إجمالى الأصوات الصحيحة

فيما حصل المهندس طارق النبراوى على 261 صوت من إجمالى الأصوات الصحيحة

اقبال ضعيف على انتخابات نقابة المهندسين فى أسيوط

تستأنف اليوم انتخابات المهندسين وسط اقبال ضعيف جدا من الناخبين الذين يدلون بأصواتهم لمقعد النقيب العام والذي يتنافس عليه المهندس هاني ضاحي والمهندس طارق النبرلوي. وبدأت عمليت الاقتراع في العاشرة من صباح اليوم باللجان السبع وهي لجنة ١و٢ كهرباء لجنة ٣ ميكانيكا لجنة ٤و٥ مدني لجنة ٦ عمارة لجنة ٧ غزل وتعدين وكيمياء.

ويشرف علي العملية الانتخابية المستشار خالد محمد محمود بخيت رئيس اللجنة العامة والمستشار مصطفي محفوظ عبد الحق اللجنة العامة والمستشار محمد محمد مرسي محمد مشرف علي اللجان ورئيس لجنة الانتخابات بالنقابة الفرعية المهندس عبد العاطي فتح الله عليوة. الجدير بالذكر ان انتخابات الجولة الثانية لنقابة المهندسين الفرعية فاز بها المهندس اسامة محمد أنور علي مقعد نقيب المهندسين باسيوط.

15 رمضان موعد معارض أهلا رمضان فى أسيوط

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