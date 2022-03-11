نيفين مندور تكشف كواليس صادمة حول قضية تعاطيها المخدرات

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حلت اليوم الفنانة نيفين مندور الشهير بـ فيحاء ضيفة في برنامج كلام الناس المعروض على شاشة قنانة MBC مصر، والذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، وصرحت نيفين حول قضية المخدرات الخاصة بها خلال الحلقة.

دوت الخليج يرصد لكم تصريحات الفنانة نيفين مندور حول قضية المخدرات التي تم القبض عليها فيها وذلك خلال السطور القادمة.

نيفين مندور وقضية المخدرات

وتحدثت الفنانة نيفين مندور حول هذه القصية بإستفاضة، وقالت: بإختصار شديد عشان الموضوع ده بالنسبالي عشان بيضايقني، الموضوع كان خاص بوالدي مش بيا، فحبوا يكسروا بيا وانا اللي رحت في الرجلين، وبقى هو حبيبي الله يرحمه بين نار بنته وسمعته، وسمعته دي جيه في سمعة بنته كمان، بس ربنا كبير والحمد لله براءة من أول دقيقة يعني، ومحدش قدر يشكك فيها.

وتابعت نيفين، قائلة: فكرت كتير اطلع اقول بس ردود فعل الناس هي اللي خلتني ماردش، وعشان 90% من ةالناس شايفني بالصورة الحقيقة، هصلح لمين؟ لشوية ناس مريضة؟ مش دول اللي يفرقوا معايا، وكنت سايباها اللي عايز يصدق يصدق واللي مش عايز يصدق عنه ما صدق انا اللي يفرق معايا ربنا واهلي.

وأردفت مراد، قائلة: والموضوع جيه في وقت ما أمي اتوفت في 16 يناير 2013 والقضية كانت في 13 مارس 2013 وبعدين عملت حادثة بعربيتي 28 مارس طيرت من فوق مقطورة.

معلومات عن نيفين مندور الشهيرة بـ فيحاء

ولدت نيفين يوم 28 نوفمبر 1972 كانت بدايتها وهي بسن صغيرة وهي تشارك في المسرحيات المدرسية وتعمل بها وحتي وقت الجامعة الي ان قدمت أول بطولة لها من خلال فيلم "اللي بالي بالك" واختفت بعدها لمدة 6 سنوات وعادت بعدها لتشارك في عدد من الاعمال السينمائية والتلفزيونية بتاريخ 12 مارس 2013 لقت قوات الشرطة المصرية القبض على الفنانة نيفين مندور ، بعدما وجدت برفقة شخصين أحدهما نقيب بالقوات المسلحة والآخر مدير تسويق بأحد النوادي داخل سيارة وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو تتجاوز 80 جرامً، ولكن تم إخلاء سبيلهم بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بتعاطى الهيروين.