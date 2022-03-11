«طويت صفحة في الوفد وبدأت آخري جديدة».. عبدالسند يمامه يفوز برئاسة الحزب.. وسعيد الفضالي يعلن ممارسة نشاطه الحزبي بعد رحيل أبو شقة

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بدأت صباح اليوم، انتخابات رئاسة حزب الوفد، والتي كان يتنافس على منصب رئاسة الحزب المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد وكيل أول مجلس الشيوخ، والدكتور عبد السند يمامه عضو الهيئة العليا للحزب ورئيس معهد الدراسات السياسية في الحزب.

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وانتهت الانتخابات بفوز الدكتور عبدالسند يمامه برئاسة الحزب، وخسارة المستشار بهاء الدين أبو شقة، حيث حصل على ١٥٤٨ صوتا انتخابيًا، في حين حصل يمامة على ١٦٦٨ صوتا انتخابيا.

وخلال مؤتمر عقده الدكتور عبد السند يمامة، عقب إعلان فوزه برئاسة حزب الوفد، أكد أن اليوم طويت صفحة في الوفد وبدأت صفحة جديدة أول سطر فيها عودة حزب الوفد.

ووعد رئيس الوفد الجديد، بالعمل والإخلاص مع الوفديين لتحقيق الأهداف والبرامج بعودة حزب الوفد من بيت الأمة، قائلًا: "لا يوجد بيني وبين أحد خلافات، ولكن سيكون التقييم بالجهد والعطاء.. لا إقصاء ونقبل الرأي والرأي الآخر".

نص كلمة الدكتور عبد السند يمامة الرئيس الجديد لحزب الوفد: "بسم الله الرحمن الرحيم

الوفديون الأحرار اليوم وبنتيجة الانتخابات طويت صفحة وبدأت صفحة جديدة أول سطر فيها عودة حزب الوفد، وأعدكم بالعمل والإخلاص ومع الوفديين لنحقق هدفنا وبرنامجنا وهو عودة حزب الوفد، وهنا من بيت الأمة أشكركم جميعًا وأقول: لا يوجد بيني وبين أحد خلافات، واذهبوا فأنتم الطلقاء، ولكن بالكفاءة والعطاء فقط سيكون التقييم وسيكون الجُهد، وستبدأ خطوتنا نحو هدفنا بعودة حزب الوفد لكل الوفديين، ولا إقصاء والرأي الآخر مقبول، ومن الغد سنبدأ صفحة جديدة بوفد جديد، لنشارك في الحياة السياسية.

لا شخصنة، لنا خطوات وسياسة وأشكركم، ويحيا الوفد ويحيا الوفد، عاش الوفد ضمير الأمة، وقبل أن أنهى الكلمة أشكر الموقف بعيد النظر والمحترم من المهندس ياسر قورة، ويكفي أن نقول منذ أن انتفقنا أصبحنا حملة واحدة، وكان مكتبه مقر الحملة الانتخابية".

ياسر قورة: الوفديون سجلوا يوم للتاريخ والجميع أثبت أن الوفد ليس ملكًا لأحد ‏ ومن جانبه، وجه الدكتور ياسر قورة القيادي في حزب الوفد، التهنئة للدكتور عبد السند يمامة لفوزه بمنصب رئاسة حزب الوفد.

وقال قورة، في كلمة ألقاها عقب إعلان نتيجة انتخابات رئاسة الوفد 2022 بفوز الدكتور عبد السند يمامة بمنصب رئيس الحزب، إن ما فعله الوفديون اليوم هو يوم للتاريخ، والجميع أثبت أن الوفد ليس ملكًا لأحد، وإنما ملك للجميع.

ووجه قورة، الشكر للجنة القضائية المُشرفة على الانتخابات، قائلًا: اللجنة قامت بجهد كبير جدًا، واليوم مرحلة جديدة نبدأها جميعًا، ولا أحد محسوب على أحد، ومن اليوم إيد واحدة.

النائب خالد قنديل يهنئ عبد السند يمامة لفوزه برئاسة الوفد

و علق الدكتور خالد قنديل عضو مجلس الشيوخ، علي فوز الدكتور عبدالسند يمامة برئاسة حزب الوفد، قائلا: تحية تقدير واحترام وإجلال لهذا المشهد الطيب الذي اكتنف انتخابات حزب الوفد العريق لما يمثله من ركيزة أساسية وأحد دعائم العمل السياسي الحزبي عبر التاريخ.

وأضاف قنديل: قد كُلل هذا العرس الوطني المهيب بنجاح الجميع قبل نجاح الدكتور عبد السند يمامة برئاسة حزب الوفد لفترة انتخابية تمتد لعام ٢٠٢٦ والذي نتقدم له بخالص التهنئة، وسط عرس ديمقراطي مهيب يليق بحزب الوفد ورجاله وشبابه المخلصين.

السيد البدوي عن فوز يمامة برئاسة الوفد: للمرة الثانية يفوز مرشح ضد رئيس الحزب

وقال الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد السابق: اليوم فاز الوفد واختار الوفديون رئيساً جديداً للوفد وللمرة الثانية في تاريخ الوفد يفوز مرشح ضد رئيس الحزب الذي حدث في ٢٠١٠ وحدث اليوم في ٢٠٢٢.

وأضاف: هذا هو الوفد وتلك هي العائلة الوفدية الأصيلة وتلك هي ديمقراطية الوفد فهنيئاً للوفد بأبنائه وهنيئًا للوفديين بوفدهم الذين نهلوا من تراثه وقيمه وثوابته فاحتكم كل وفدي إلي عقله وضميره وأدلي بصوته في مناخ ديمقراطي يسوده المودة والمحبة والسلام بين أبناء الأسرة الواحدة.

واستكمل رئيس الوفد السابق: غدا بإذن الله يوم جديد وعهد جديد لرئيس جديد للوفد ادعوا الله أن يكون عهداً مباركاً خالياً من الانتقام والاقصاء والتشهير، خاليا من الشللية وجماعات الفتن والدسائس، خالياً من أصحاب المصالح ومحترفي المتاجرة والارتزاق باسم الوفد، حيث عهد جديد يعيد للقرار الوفدي وقاره وديمقراطيته ويحتكم إلي مؤسسات الحزب في كل أموره.

وتابع السيد البدوي: تهنئة من القلب إلي أبناء العائلة الوفدية والتي أرجو أن يتوحدوا جميعا خلف القيادة الجديدة وأن يتناسوا المواقف الانتخابية فلا شماته ولا مكايده ولا انتقام، تهنئة إلي الدكتور عبد السند يمامه رئيس الوفد ودعوات من القلب أن يوفقه الله في لم شمل الأسرة الوفدية وتوحيد صفها من أجل هدف واحد هو صالح الوفد وصالح الوطن وأن يشدد علي الجميع بضرورة نسيان خلافات الأمس والنظر إلي المستقبل، حيث مستقبل الوفد الذي يحتاج إلي جهد وتكاتف ورؤية ومشاركة الجميع .

سعيد الفضالي يعلن عودته للحزب وممارسته لنشاطه الحزبي

و أعلن المهندس سعيد الفضالي المشرف العام علي صالون الوفد، مساء اليوم، إنهاء تجميد نشاطه بحزب الوفد وتنظيماته والذي استمر لحوالي ثلاثة أعوام، مضيفا: بعد رحيل أبو شقة عن الوفد، أعلن العودة لبيتي حزب الوفد وممارسة نشاطي الحزبي اعتبارا من غدا.. عاش الوفد برجاله وسيداته المخلصين.