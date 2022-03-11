/684869/النائب-خالد-قنديل-يهنئ-عبدالسند-يمامه-لفوزه-برئاسة-الوفد

علق الدكتور خالد قنديل عضو مجلس الشيوخ، علي فوز الدكتور عبدالسند يمامه برئاسة حزب الوفد، قائلا: تحية تقدير واحترام وإجلال لهذا المشهد الطيب الذي اكتنف انتخابات حزب الوفد العريق لما يمثله من ركيزة أساسية وأحد دعائم العمل السياسي الحزبي عبر التاريخ.

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