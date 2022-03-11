هدية الرئيس.. بـ 16 ألف كرتونة.. حياة كريمة تطلق قافلة غذائية للأكثر استحقاقا بقرى الغربية..صور

أطلقت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع شركه صافي، قافلة غذائية تتكون من 200 ألف صندوق مواد غذائية لتوزيعهم على المواطنين الاكثر استحقاقا بجميع قرى ومراكز محافظة الغربية

وكانت البداية من مركز زفتي محافظة الغربية، حيث تم ارسال 12 شاحنة تحتوي كل منها علي 2000 كرتونة مواد غذائية بإجمالي 24 ألف كرتونة لمركز زفتي، بجانب 6 شاحنات لمركز سمنود بإجمالي 12 ألف كرتونة ليتم توزيعهم على المستحقين.

ونشرت الصفحة الرسمية لمبادرة حياة كريمة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منذ دقائق صور جديدة من مركز سمنود لتوزيع 16 ألف كرتونة من خلال المتطوعين بمؤسسة حياة كريمة.

وكتبت الصفحة: "ولسه معاكم من محافظة الغربية مع عملية توزيع كراتين المواد الغذائية لاهالينا في مركز سمنود، بيتم حاليا توزيع ١٦ ألف كرتونة من خلال المتطوعين بمؤسسة حياة كريمة، يذكر أن قوافل المواد الغذائية تأتي بالتعاون مع الصافي جروب لتجهيز عدد ٢٠٠ ألف كرتونة مواد غذائية، لتوزيعها على الفئات الأولى بالرعاية في جميع مراكز المحافظة.



