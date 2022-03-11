جدة - نرمين السيد - فاز برنامج كلام فى السياسة من تقديم الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى على قناة إكسترا بجائزة أفضل برنامج سياسى، فى اختيارات مجلس أمناء موقع القاهرة 24، والتى تحمل اسم الكاتب الكبير الراحل ياسر رزق عضو مجلس أمناء الموقع.





ويعرض البرنامج على قناة إكسترا نيوز يوم الجمعة فى الساعة العاشرة مساء من كل أسبوع، ويتناول بالنقاش كل الملفات السياسية الساخنة على الساحة المحلية والدولية. وحضر ممثلى القاهرة 24 إلى مقر قناة إكسترا نيوز، حيث تم تسليم الجائزة بحضور فريق عمل البرنامج.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كلام فى السياسة يفوز بجائزة أفضل برنامج سياسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.