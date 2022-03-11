الإنذار والعمل المبكر.. محور اليوم العالمى للأرصاد الجوية لهذا العام

جدة - نرمين السيد - أصبحت ظواهر الطقس والمناخ والماء المتطرفة أكثر تواترا وشدّةً فى أنحاء كثيرة من العالم بسبب تغيّر المناخ، وبات عددا الأشخاص المعرضين لما يرتبط بهذه الظواهر من أخطار متعددة أكبر من أى وقتٍ مضى، فى حين تشهد هذه الأخطار، بدورها، بعض التغيّرات من جراء النمو السكانى والتوسّع الحضرى والتدهور البيئى.





وبحسب بيان، لهيئة الأرصاد الجوية، لم تعُد التنبؤات بحالة الطقس كافيةً اليوم، بل أصبح توفير تنبؤات تقوم على الآثار وتنذر الناس بالطقس ضرورة حيوية لإنقاذ الأرواح وسبل العيش، ومع ذلك، يظل واحد من كل ثلاثة أشخاص لا يتمتع بتغطية نظم الإنذار المبكر بالقدر الكافى.

فلا بد من زيادة التنسيق بين المرافق الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا، والسلطات المعنية بإدارة الكوارث، والوكالات الإنمائية، بغية تحسين إجراءات الوقاية والتأهب والاستجابة.

وعقّدت جائحة كورونا التحديات التى تواجه المجتمع وأضعفت آليات التكيّف القائمة، وبيّنت الجائحة أيضاً أننا نحتاج، فى عالمنا المترابط، إلى اعتماد نهج عابر للحدود يراعى المخاطر المتعددة كى نحرز تقدما نحو تحقيق الأهداف العالمية المرتبطة بالعمل المناخى والحد من مخاطر الكوارث وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت أن الاستعداد للكوارث والقدرة على اتخاذ الإجراءات اللازمة فى الوقت المناسب وفى المكان المناسب يمكن أن ينقذا حياة الكثيرين وأن يحميا سبل عيش المجتمعات فى كل مكان فى الحاضر والمستقبل.

ويعتبر شهر مارس من كل عام هو شهر الأرصاد الجوية ولذلك، سيتمحور اليوم العالمى للأرصاد الجوية، فى 23 مارس 2022، حول موضوع "الإنذار المبكر والعمل المبكر"، وسيسلط الضوء على أهمية المعلومات الجوية الهيدرولوجية والمعلومات المناخية فى الحد من مخاطر الكوارث.