وزير الزراعة ومحافظ أسوان يتفقدان مقر هيئة تنمية بحيرة السد العالى

جدة - نرمين السيد - وجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير ببذل المزيد من الجهد والاهتمام بالزراعات الشاطئية وإنتاج الاستراتيجية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتنفيذ سياسة الدولة وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة من هذه المحاصيل العضوية عالية الجودة.





كما وجه القصير- خلال تفقده مقر هيئة تنمية بحيرة السد العالى ومفرخ صحارى السمكى- بإرشاد المزارعين لتطوير نظم الرى؛ للحد من استهلاك المياه، وبفتح منافذ لبيع هذه المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة.

واستعرض رئيس هيئة التعمير والتنمية الدكتور محمد الشحات، أنشطة الهيئة بقطاعاتها المختلفة الزراعية والسمكية والتعدينية والهندسية والتوطين، وإبراز دور الهيئة فى تنمية بحيرة السد العالى فى جميع الأنشطة والمجالات المختلفة، من خلال إنشاء ثلاثة موانئ للصيد بمناطق أسوان وجرف حسين وأبوسمبل، كما تم إنشاء ثلاثة مفرخات سمكية لإمداد البحيرة بالزريعة اللازمة؛ للحفاظ على المخزون السمكى وإنشاء مصانع للثلج لخدمة الصيادين.

وأضاف أنه تم أيضا إنشاء ثلاث قرى للتوطين وشبكة الطرق بمناطق شرق وغرب البحيرة بطول ما يزيد على ألف كيلو متر؛ لخدمة مناطق البحيرة، وأشار إلى الأنشطة التعدينية والمحاجر والزراعات الشاطئية حول منطقة البحيرة.

من جهته، قدم رئيس هيئة تنمية بحيرة السد العالى المهندس سيد جاد الرب إسماعيل، شرحا تفصيليا عن جميع أنشطة الهيئة، واستعرض منتجات عسل النحل من المناحل التابعة للهيئة والمحاصيل المنزرعة بالزراعات الشاطئية حول البحيرة.

كما تفقد وزير الزراعة أيضا مركز البحوث السمكية بالهيئة والمزرعة البحثية الملحقة بالمركز، واستمع لشرح تفصيلى لدور مركز البحوث السمكية فى خدمة النشاط السمكى بالبحيرة.

وطالب القصير بضرورة الاهتمام بالمزرعة البحثية وتقديم وتفعيل كافة الدراسات والأبحاث التى تخدم زيادة إنتاج زريعة أسماك البلطى النيلى وزيادة إنتاج البحيرة، كما وجه برفع كفاءة المزرعة البحثية وعمل الصيانة اللازمة لها مع أهمية تنفيذ فترة إيقاف الصيد بالبحيرة فى الفترة البيولوجية، وهى فترة إنتاج زريعة الأسماك واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ فترة وقف الصيد وحماية المسطح المائى للبحيرة، من خلال الجهات المعنية وتوقيع العقوبات اللازمة ضد المخالفين.

وتفقد وزير الزراعة مفرخ صحارى السمكى، واستمع من رئيس هيئة الثروة السمكية الدكتور صلاح مصيلحى إلى عرض حول الطاقة الإنتاجية للمفرخ، ووجه بزيادة الأحواض وتطوير المفرخ ورفع كفاءته وطاقته الإنتاجية.

جدير بالذكر أن وزير الزراعة يزور حاليا محافظة أسوان؛ لتفقد بعض المشروعات الزراعية والثروة السمكية، ومتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالنهوض بمحصول قصب السكر والتوسع فى زراعته بنظام الشتلات.