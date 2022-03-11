حقك تنظمى.. تقديم الخدمات الطبية لـ56.7 ألف سيدة فى الشرقية

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفرق الطبية اختتمت فعاليات المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "حقك تنظمى" بالمحافظة، والتى انطلقت منذ يوم الأحد الماضى، بإشراف مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية الدكتورة عايدة عطية، والتى قدمت الخدمة الطبية لعدد 56 ألفًا و779 سيدة على مستوى المحافظة.





وأوضح وكيل الوزارة - فى بيان، اليوم الجمعة - أن الحملة قدمت خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجاناً لجميع السيدات، بنطاق الإدارات الصحية بالمرحلة الأولى، والبالغ عددها 9 إدارات بالمحافظة، وهى "الزقازيق، الإبراهيمية، بلبيس، فاقوس، الحسينية، أولاد صقر، أبو حماد، منشأة أبو عمر، أبو كبير"، بالإضافة إلى تقديم العديد من الخدمات الأخرى، منها خدمات متابعة الحمل، والفحص بالسونار، والكشف على النساء، والباطنة، والأطفال، وذلك من خلال فرق طبية مدربة من أطباء وتمريض ورائدات ريفيات ومثقفات سكانيات بالوحدات الثابتة بالمستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية، والتى تم تقديم خدمة الأخصائى بها، بجانب العيادات المتنقلة التى انتشرت بمختلف أنحاء المحافظة، لوصول الخدمة إلى المناطق العشوائية والمحرومة بالنجوع والقرى بالشرقية.

وأضاف أنه تم تنفيذ ندوات توعوية وتثقيفية أيضًا عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، والتوقيت الأمثل للحمل والإنجاب، وصحة الأم والطفل، ومخاطر الزواج المبكر، وختان الإناث، مشيرًا إلى أن الحملة شهدت نشاط مكثف للرائدات الريفيات فى التوعية بالحملة وأهدافها من خلال الزيارات المنزلية وندوات التوعية، لرفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة وخاصة الوسائل طويلة المدى.

وأشار الدكتور مسعود، إلى أن المرحلة الثانية ستنطلق فعالياتها بدءًا من يوم الأحد المقبل، وتستمر لمدة 5 أيام، وتشمل 10 إدارات صحية هى "العاشر من رمضان، ههيا، مشتول السوق، القنايات، الصالحية الجديدة، كفر صقر، صان الحجر، القرين، منيا القمح، ديرب نجم"، مقدمًا الشكر لمديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية وجميع الفرق الإشرافية والفرق العاملة بالمرحلة الأولى بالحملة التنشيطية على الجهود المبذولة؛ لتقديم الخدمات الطبية والصحية لسيدات المحافظة.