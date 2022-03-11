ردًا على الشائعات.. حقيقة زواج نيفين مندور «فيحاء» من محمد سعد

/684875/ردا-على-الشائعات--حقيقة-زواج-نيفين-مندور-فيحاء-من-محمد-سعد

حلت اليوم الفنانة نيفين مندور الشهيرة بـ «فيحاء» من فيلم اللي بالي بالك مع النجم «محمد سعد» ضيفة اليوم في برنامج «كلام الناس» التي تقدمه الإعلامية ياسمين عز على شاشة قناة MBC مصر، ونفت العديد من الشائعات حولها.

دوت الخليج يرصد لكم تصريحات الفنانة نيفين مندور «فيحاء» حول العديد من الشائعات الخاصة بها وذلك خلال السطور القادمة.

حقيقة زواج نيفين مندور من محمد سعد

انتشرت العديد من الشائعات منذ ظهور الفنانة نيفين مندور في فيلم اللي بالي بالك والتي لعبت دور البطولة فيه مع الفنان محمد سعد، وبعد نجاح دورها في الفليم، تداولت الشائعات حول زواجها من الفنان محمد سعد، ولكن نفت نيفين مندور هذه الشائعة اليوم أثناء حلولها ضيفة في برنامج كلام الناس مع ياسمين عز.

ومن الجدير بالذكر، أن أول الشائعات كانت حول زواجها من سامي العدل، ثم شائعات أخرى قالت انها أبنه سامي العدل، ولكن في الحقيقة سامي العدل صديق مقرب لوالد نيفين مندور، وجاء أخيرًا شائعة زواجها من محمد سعد، وكان ردها على هذه الشائعة: سمعتها من ناس كتير بتشوفني في الشارع وبيقولولي هو أنتِ بجد مرات محمد سعد؟ أقولهم لا ومخوفتش من كده عشان طلما دخلتي الوسط فهتبقي معرضة للإشاعات فخلاص شر لابد منه.

فيلم اللي بالي بالك

هو فيلم مصري كوميدي من إنتاج عام 2003 وهو ثالث أفلام محمد سعد التي يقوم فيها بتأدية شخصية اللمبي بعد فيلمي الناظر واللمبي، تدور أحداث الفيلم حول اللمبي الذي يجسد دوره محمد سعد الذي يدخل السجن ثم يهرب ويقع له حادث وفيه يحل محل الضابط رياض المنفلوطي بعد وفاته ويعيش حياته مع زوجته فيحاء التي جسدت دورها نيفين مندور.

معلومات عن نيفين مندور

ولدت 28 نوفمبر 1972 كانت بدايتها وهي بسن صغيرة وهي تشارك في المسرحيات المدرسية وتعمل بها وحتي وقت الجامعة الي ان قدمت أول بطولة لها من خلال فيلم "اللي بالي بالك" واختفت بعدها لمدة 6 سنوات وعادت بعدها لتشارك في عدد من الاعمال السينمائية والتلفزيونية بتاريخ 12 مارس 2013 لقت قوات الشرطة المصرية القبض على الفنانة نيفين مندور ، بعدما وجدت برفقة شخصين أحدهما نقيب بالقوات المسلحة والآخر مدير تسويق بأحد النوادي داخل سيارة وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو تتجاوز 80 جرامً، ولكن تم إخلاء سبيلهم بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بتعاطى الهيروين.