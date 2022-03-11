بعد فوزه برئاسة حزب الوفد.. من هو الدكتور عبد السند يمامة؟

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دوت الخليج

ونرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن الدكتور عبد السند يمامة

من هو الدكتور عبد السند يمامه بعد فوزه برئاسة حزب الوفد

شغل يمامه منصب أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي الخاص – كلية الحقوق بجامعة المنوفية، ورئيس المركز الدولي للتحكيم والتوفيق والوساطة والملكية الفكرية، كما حصل على دكتوراة في الاستثمار الأجنبي في مصر ( جامعة نانسي – فرنسا ).

تولى أيضا عبد السند يمامه أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي الخاص ( كلية الحقوق – جامعة المنوفية )، كما عمل محام رابطة العالم الإسلامي.

كان عضو في لجنة الدفاع التي أمر بتشكيلها خادم الحرمين الشريفين للدفاع في الدعوى التي أقامها خمسة عشر مكتباً أمريكياً للمحاماة للتعويض عن ضحايا حادث الحادي عشر من سبتمبر سنة ألفان وواحد بنيويورك.

كان عضو الهيئة العليا لحزب الوفد حاليا و لمدة ثلاث دورات متواصلة.وتولى رئيس اللجنة التشريعية والدستورية سابقا.

مؤتمر صحفي بعد فوز يمامة

وعقده الدكتور عبد السند يمامة عقب إعلان فوزه برئاسة حزب الوفد، مساء اليوم الجمعة، في المقر الرئيسي لحزب الوفد بالدقي في الجيزة.

يمامة: لا إقصاء ونقبل الرأي والرأي الآخر

ووعد رئيس الوفد الجديد بالعمل والإخلاص مع الوفديين لتحقيق الأهداف والبرامج بعودة حزب الوفد من بيت الأمة، قائلًا: "لا يوجد بيني وبين أحد خلافات، ولكن سيكون التقييم بالجهد والعطاء.. لا إقصاء ونقبل الرأي والرأي الآخر".