دعمًا للمرأة.. ماجي أنور رئيس مهرجان «la femme» تؤسس نادي للأميرات الملكية

/684873/دعما-للمرأة-ماجي-أنور-رئيس-مهرجان-la-femme--تؤسس-نادي-للأميرات-الملكية

دوت الخليج يرصد تأسيس نادي يجمع الأميرات من العائلات الملكية.

هدف النادي

ومن المقرر الإعلان عن رئيس النادي خلال الفترة المقبلة، و ستتبني القضايا التي تواجه المرأه و محاولة مساعده البنات والنساء بمختلف الدول لتحقيق أهدافهم و سيتم منح تبرعات خاصه للسيدات و البنات التي يواجهن العنف النفسي والجسدي بمختلف الطبقات. وأوضحت ماجي أن الاهتمام بالصحة العقلية للمرأة سيكون أول الموضوعات التي سيتم التركيز عليها و سيتم التعاون مع خبراء نفسيين و دكاتره متخصصين بهذا المجال لمساعدة الأسر التي تعرضت للعنف أو المشاكل النفسية.

أعضاء النادي

وأعضاء نادي «la femme royal club» ينتمون إلى الأميرات، و سيتم التعاون مع المنظمات الخيرية حرصًا منهم على العمل الجماعي.

هذا النادي هو الأول الذي يجمع أميرات بالعمل معًا وتم بالفعل الترحيب بالفكرة من بعض الأميرات و سيتم الاعلان قريبًا عن رئيس النادي و أعضاء مجلس الإدارة، وسيكون النادي جزءًا من مهرجان la femme.

الاحتفال بيوم المرأة العالمي

في 8 مارس من كل عام، يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة، والذي يشهد الاحتفال بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للنساء، كتقدير لدور المرأه في مختلف نواحي الحياة، ولم يكن هذا الأمر منحة لها بل حصلت علية بعد مشقة حتى استحقت ذلك

وجاء الاحتفال بهذه المناسبة على إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي والذي عقد في باريس عام 1945، وكان أول احتفال عالمي بيوم المرأة العالمي رغم أن بعض الباحثين يرجحون أن اليوم العالمي للمرأة كان إثر بعض الإضرابات النسائية التي حدثت في الولايات المتحدة عام 1856 حيث خرجت آلاف النساء في مدينة نيويورك للاحتجاج على ظروف العمل القاسية التي كانت تحدث لهم ورغم أن الشرطة تدخلت بطريقة وحشية لتفريق المتظاهرات إلا أن المسيرة نجحت في دفع المسؤولين عن السياسيين إلى طرح مشكلة المرأة العاملة على جداول الأعمال اليومية