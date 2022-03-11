/684871/بنت-مساعد-أول-وزير-الداخلية-وخريجة-الجامعة-الأمريكية--نيفين-مندور-تكشف-لأول-مرة-سبب-أختفائها-عن-الفن

قالت الفنانة نيفين مندور إنها توقف عن العمل الفني والتمثيل بعد فيلم اللي بالي بالك لعدة أسباب منها مرض والداتها لفترة طويلة تجاوزت الـ 10 سنوات، والسبب الأخر هو أنها شعرت بالخوف تجاه التمثيل، مشيرة إلى أنها عندما أردات أن تعود للسينما مرة أخرى والداها رفض ذلك خوفا عليها.

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وأضافت مندور خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "كلام الناس" مع الإعلامية ياسمين عز، المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، انها خريجة الجامعة الأمريكية تخصص كلية الاعلام، ووالداها كان يعمل مساعد أول لوزير الداخلية ووالدتها كانت متدينة جدا وقامت بحج بيت الله 17 مرة.

والداها كان يعمل مساعد لوزير الداخلية ووالدتها كانت متدينة جدا

وتابعت نيفين مندور أنها كانت ترفض الفن والتمثيل بشدة في مصر قبل أن تدخل مجال التمثيل في فيلم اللي بالي بالك مع الفنان محمد سعد، وقالت أن قيامها بدور فيحاء في فيلم محمد سعد جاء عن طريق الصدفة ولم يكن له ترتيبات من قبل.

وأوضحت نيفين مندور أنها قبل ما تقوم بدورها في فيلم اللي بالي بالك كانت في إحدى المطاعم مع أصدقائها يتناولون وجبة العشاء وإذا بشخص من أقرباء الفنان محمد سعد تحدث إليها وطلب منها أنها تقوم بعمل دور في فيلم محمد سعد الجديد، وكان ردها "أنا رقم عربيتي برا المطعم ملاكي القاهرة 50 .. يعني الوزير رقم عربيته مش زيها .. يلا أمشي منها".

وأشارت إلى أن مدير أنتاج فيلم اللي بالي بالك قام بالاتصال بها وطلب منها القيام بالدور ولكنها رفضت أيضا ولكنه طلب منها أن تأتي للاستديو للتعرف عليها ومن ثم ذهبت إلى الاستديو وقابلها محمد سعد وقال لها "انتي اللي جايه تمثلي معابا"، وكان ردها "لا أنا رافضة التمثيل نهائيا" ومن ثم قام مدير الانتاج بالتحدث معها وطلب منها أن تنتظر الفنان سامي العدل حتي يأتي لها، موضحة أن الفنان سامي العدل كان صديق مقرب لوالدها.