/684870/انهاء-خصومة-ثأرية-بين-عائلتين-فى-القليوبية-وإحداهما-ترفض-استلام-الدية

تمكنت الجلسات العرفية من انهاء خصومة ثأرية نشبت بين عائليتن بمحافظة القليوبية منذ 7 أشهر، وكانت قرية كفر العرب التابعة لمركز بنها، قد شهدت نشوب خصومة ثأرية بين عائلتى أبو حجاب، وأبو سلامة وذلك أثناء تواجدهما بإحدى قرى مركز طوخ، الأمر الذى تسبب فى إصابة 5 أشخاص.

قام النائب اللواء مجدي سيف عضو البرلمان وهاني البحيصي شيخ العرب وعضو مجلس القبائل العربية والنائب عزيز سابق عضو البرلمان وهاني سيف أمين حزب مستقبل وطن بمركز بنها وعدد من المحكمين من شيوخ العرب وكبار العائلتين، بعقد جلسة عرفية بين العائلتين لتنتهى الخلافات التى نشبت بينهما واستمرت على مدار 7 شهور ماضية.

5 ملايين جنية دية والأسرة ترفض

وشهدت جلسة الصلح تقديم إحدى الأسر 5 ملايين جنية على سبيل الدية، لتقابلها الأخرى بالرفض إقراراً للصلح، وسط حضور المئات من أبناء القرية وتعود الواقعة إلي 7 شهور ماضية حيث بدأت بمشاجرة بين الطرفين خلال فرح، أسفرت عن 5 مصابين من الطرفين بينهم عمدة كفر العرب، وأصدرت المحكمة علي 3 من عائلة أبوسلامة بالحبس المؤبد وحبس نجلي العمدة من عائلة حجاب 5 سنوات، وتم تشكيل مجلس عرفي من القضاة والعواقل وإنهاء الخلاف والصلح بينهم، وتنازلت عائلة حجاب عن الدية المقررة من المجلس العرفي.

مياة الشرب والصرف الصحى تعلن حصولها على شهادة التنمية المستدامة

أعلن المهندس مصطفى مجاهد ، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، اجتياز محطة مياه كفر شكر ترشيح مباشر إجراءات التقييم و الحصول على تجديد شهادة TSM بنجاح. وأوضح المهندس مصطفى مجاهد على أهمية حصول محطات مياه الشرب والصرف الصحي على شهادة الادارة الفنية المستدامة TSM، باعتبارها إحدى الشهادات الدولية التي تعكس كفاءة تشغيل المحطات والشبكات.

وتضمن استدامة واستمرارية تقديم الخدمة للمواطنين بالشكل المطلوب. مشيراً إلى حرص الشركة علي تطوير محطاتها باستمرار وتقديم خدماتها بأفضل جوده ممكنة مضيفا أن الشهادة تضمن استمرار عمل المحطات بأعلى مستويات الأداء والجودة من أجل تقديم كوب مياه نظيف مطابق لمواصفات وزارة الصحة لتلبية احتياجات المواطنين. وأضاف رئيس شركة مياه القليوبية الى أن تلك الشهادة تمنح بعد استيفاء واجتياز الاشتراطات فى مجال التشغيل والصيانه والموارد البشرية المتمثلة في مدى تقييم أداء العاملين والسلامة والصحة المهنيه والجودة والمعامل واعتمادها من لجنه التفتيش.