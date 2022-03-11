الليلة.. ريم البارودي تكشف أسرار وكواليس جديدة مع شيرين سليمان

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تحيا مصر تكشف تفاصيل لقاء ريم البارودي ببرنامج سبوت لايت

لقاء ريم البارودي

تحل الفنانة ريم البارودي ضيفة شيرين سليمان في حلقة خاصة ببرنامجها، ومن المقرر أن تكشف خلال اللقاء عن مشاركتها بالدورة السادسة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة، بالإضافة إلى كواليس تصوير مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم نقل عام.

وستتحدث الفنانة ريم البارودي أيضًا عن أعمالها الجديدة بالإضافة إلى سر رفضها للمشاركة في بطولة مسلسل كوميدي جديد سيعرض خلال الأيام القليلة المقبلة، ولن يخلو الحوار التلفزيوني عن تفاصيل خاصة عن حياتها الشخصية.

أسرار ريم البارودي

ومن المقرر أن تعرض الحلقة الجديدة من برنامج سبوت لايت عبر شاشة قناة صدى البلد الفضائية، تفاصيل الدورة الثالثة والعشرون من مهرجان الإسماعيلية للأفلام القصيرة والتسجيلية، وأيضًا كواليس وأسرار فيلم الحب.

وسيعرض أيضًا مجموعة لقاءات مع أبطال فيلم "الحب" الذي يلعب بطولته كلا من علاء مرسي، و محمد نور، وعدد من النجوم والعمل من إخراج محمد حمدي.

برنامج سبوت لايت

جدير بالذكر أن برنامج سبوت لايت الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان يعرض يوم الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة العاشرة مساءًكما يعاد يومي السبت و الثلاثاء في تمام الساعة ١ ظهرا عبر شاشة قناة صدي البلد ١ ويأتي عبر شاشة صدى البلد ٢ في تمام الساعةالثامنة مساءً.

ومن ناحية أخرى، كانت المحكمة الاقتصادية قررت تأجيل نظر استئناف الفنانة ريم البارودي وذلك بحكم تغريمها 20 ألف جنيه للإعلاميةريهام سعيد، في تهمة السب والقذف، حيث تأتي الجلسة الجديدة يوم 11 مايو المقبل.

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ويذكر أن المحكمة كانت قد أصدرت قرار بتغريم الفنانة ريم البارودي 20 ألف جنيه، للإعلامية ريهام سعيد بسبب تهمة السب والقذف.

ويشارك ريم البارودي في بطولة مسلسلها الأخير نقل عام الذي عرض عبر شاشة قناة on الفضائية، مجموعة من النجوم مثل محمود حميدة، ومحمد محمود عبد العزيز، وسوسن بدر، وآخرين من النجوم.