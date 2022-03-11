/684867/نغم-يمني-على-ضفاف-النيل-حفل-في-الأوبرا-يربط-بين-السعودية-ومصر-واليمن

أُقيم مساء أمس الخميس الموافق 10 من مارس الجاري، حفل بعنوان نغم يمني على ضفاف النيل، وكان بقيادة المؤلف الموسيقي المايسترو محمد القحوم، وتم إنعقاده في دار الأوبرا بالعاصمة القاهرة.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل حفل نغم يمني على ضفاف النيل الذي انعقد بدار الأوبرا المصرية أمس الخميس وذلك خلال السطور القادمة.

نغم يمني على ضفاف النيل

قدمت الحفل وزارة الإعلام والثقافة والسياحة اليمنية، ومؤسسة حضرموت للثقافة، بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، وقُدم خلال الحفل تسع مقطوعات موسيقية مستوحاة من التراث اليمني والمصري، وتم فيها استخدام بعض الآلات الموسيقية اليمنية والمصرية التقليدية، مثل المدروف والسمسمية والإيقاعات التقليدية والربابة المصرية وغيرها من الآلات الأخرى.

مقطوعات نغم يمني على ضفاف النيل

ومن الجدير بالذكر، أن قام بتأليف المقطوعات المؤلف الموسيقي اليمني محمد القحوم، والذي قاد أكثر من مائة وعشرين عازفًا يمنيًا ومن جنسيات أخرى على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا، والذي يُعد أحد أكبر المسارح في الشرق الأوسط، ويُذكر أن العمل على تلك المقطوعات استغرق أكثر من عامين، كما استغرق التحضير للحفلة العديد من الشهور وهم حوالي سته أشهر أو أكثر.

وقد رحب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنية، بالحاضرين، وقال :إن هذا الاحتفال الفني إنما يعكس عشق الشعب اليمني للسلام، وهو دليل إضافي على حيوية وعظمة هذا الشعب، وتابع، قائلًا: هذا الحفل الكبير سيساهم في إبراز الوجه المشرق لليمن، بأدبه وفنه وموسيقاه وفنانيه، وهي الصورة البهية التي عرفها عنا العالم على مر العصور. ووج الإرياني الشكر الجزيل للاشقاء في جمهورية مصر العربية، بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشكر وزارة الثقافة المصرية، و دار الأوبرا المصرية، ومؤسسة حضرموت للثقافة، و المايسترو اليمني محمد القحوم على تأليف المقطوعات الموسيقية المستوحاة من التراث اليمني.

قائد الفرقة الموسيقية اليمنية محمد القحوم

وقد عبر المؤلف الموسيقي وقائد الفرقة الموسيقية محمد القحوم عن امتنانه الشديد للجهود التي بذلتها وزارة الإعلام والثقافة والسياحة اليمنية، والتي تمثلت في معالي الوزير الاستاذ معمر الإرياني، و معالي وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدائم، ودار الأوبرا المصرية متمثلة في د.مجدي صابر، وجميع الجهات والشخصيات المصرية واليمنية.

كما وجه محمد القحوم شكر خاص لفريقه بالكامل من إداريين وفنيين، ومؤسسة حضرموت للثقافة، وكل من ساهم في إنجاح العمل، وقد أشار القحوم إلى أن مشروع السمفونيات التراثية لا يزال في بداية مشواره، ولا يزال هناك الكثير مما يجب فعله لتحقيق هذا الطموح، والمتمثل في دعم ونشر الموسيقى والغناء التراثي من جميع البلدان وليس اليمن فقط، وأعرب القحوم عن سعادته بتقديم الحفلة الثانية للمشروع في صرح عريق بحجم دار الأوبرا المصرية.

موسسة حضرموت الثقافية

وتحدثت الدكتورة تقوى العبد وأكدت في كلمة عن مؤسسة حضرموت للثقافة، أن من أهداف المؤسسة الاهتمام بـ "التنمية الثقافية للإنسان والمجتمع التي لا تقل أهمية عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإن من أهداف هذه التنمية التي تضمنها النظام الداخلي اكتشاف المواهب الأدبية، ودعم إبداعات المثقفين، وتنمية المهارات، وحفظ التراث وتعزيزه بالإضافة إلى دعم القيم الثقافية الإنسانية، كما وجهت الدكتورة تقوى العبد عن عميق الشكر والامتنان لجميع الجهات اليمنية والمصرية التي ساهمت مساهمة فعالة في إنجاح هذا الحفل.

حفل نغم يمني على ضفاف النيل

وفي سياق متصل، حفلة نغم يمني على ضفاف النيل هي الحفلة الثانية التي ينفذها مشروع السيمفونيات التراثية الذي يديره المؤلف الموسيقي محمد القحوم، وذلك عقب حفلة العام 2019 في العاصمة الماليزية كوالالمبور، والتي حملت عنوان "أمل من عمق الألم".

وقد حضر الحفل عدد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية و رجال الأعمال والمثقفين من اليمن ومصر والمملكة العربية السعودية، وجامعة الدول العربية ومن دول ومؤسسات أخرى.