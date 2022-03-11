/684866/السيد-البدوي-عن-فوز-يمامة-برئاسة-الوفد-للمرة-الثانية-يفوز-مرشح-ضد-رئيس-الحزب

قال الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد السابق: اليوم فاز الوفد واختار الوفديون رئيساً جديداً للوفد وللمرة الثانية في تاريخ الوفد يفوز مرشح ضد رئيس الحزب الذي حدث في ٢٠١٠ وحدث اليوم في ٢٠٢٢.

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وأضاف: هذا هو الوفد وتلك هي العائلة الوفدية الأصيلة وتلك هي ديمقراطية الوفد فهنيئاً للوفد بأبنائه وهنيئًا للوفديين بوفدهم الذين نهلوا من تراثه وقيمه وثوابته فاحتكم كل وفدي إلي عقله وضميره وأدلي بصوته في مناخ ديمقراطي يسوده المودة والمحبة والسلام بين أبناء الأسرة الواحدة.

السيد البدوي عن فوز يمامة برئاسة الوفد: للمرة الثانية يفوز مرشح ضد رئيس الحزب

واستكمل رئيس الوفد السابق: غدا بإذن الله يوم جديد وعهد جديد لرئيس جديد للوفد ادعوا الله أن يكون عهداً مباركاً خالياً من الانتقام والاقصاء والتشهير، خاليا من الشللية وجماعات الفتن والدسائس، خالياً من أصحاب المصالح ومحترفي المتاجرة والارتزاق باسم الوفد، حيث عهد جديد يعيد للقرار الوفدي وقاره وديمقراطيته ويحتكم إلي مؤسسات الحزب في كل أموره.

وتابع السيد البدوي: تهنئة من القلب إلي أبناء العائلة الوفدية والتي أرجو أن يتوحدوا جميعا خلف القيادة الجديدة وأن يتناسوا المواقف الانتخابية فلا شماته ولا مكايده ولا انتقام، تهنئة إلي الدكتور عبد السند يمامه رئيس الوفد ودعوات من القلب أن يوفقه الله في لم شمل الأسرة الوفدية وتوحيد صفها من أجل هدف واحد هو صالح الوفد وصالح الوطن وأن يشدد علي الجميع بضرورة نسيان خلافات الأمس والنظر إلي المستقبل، حيث مستقبل الوفد الذي يحتاج إلي جهد وتكاتف ورؤية ومشاركة الجميع .