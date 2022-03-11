/684861/الزمالك-يفوز-على-الأهلي-ويخطف-صدارة-دوري-المحترفين

حقق الزمالك الفوز على نظيره الأهلي بنتيجة 34/28، ضمن مباريات الدورة المجمعة لدوري المحترفين لكرة اليد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأ الزمالك المباراة بقوة وهدد مرمى الأهلي في الكثير من الكرات عن طريق سيف الدرع وأحمد الأحمر، وبادل الأهلي ببعض الهجمات وأقترب من النتيجة، ولكن حسم الزمالك اللقاء لصالحة في النصف الأخير من الشوط الثاني وفرق بأكثر من نقطة.

لتنتهي المباراة في الأخير بفوز الزمالك على الأهلي بنتيجة 34/28، ويخطف الصدارة من القلعة الحمراء بعدما كان يريد تحقيق الفوز للاقتراب من حسم الدوري بشكل كبير لصالحه.

الزمالك لكرة القدم إفريقيا

يتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة في المركز الثالث برصيد نقطيتن، فيما يتصدر بترو أتليتيكو ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، والوداد المغربي في الوصافة برصيد 6 نقاط.

تنقل قناة تايم سبورت على البث الأرضي أحداث مباارة الزمالك والوداد بدوري الأبطال، بتعليق صوتي حاتم بطيشة، فيما تنقل بي إن سبورت اتش دي 3 بتعليق صوتي عصام الشوالي.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك والوداد المغربي

ويتكون طاقم التحكيم من بورندي بقيادة: باسيفيك نيمانا حكم ساحة، و إيميري نيونجابو مساعد أول، وباسكال نديمنزيجو مساعد ثاني، و جورجيه جاتوجاتو حكم رابع.

ويراقب المباراة جمال سالم من ليبيا، والمنسق العام أمين محمد ديجاما من چيبوتي، والمنسق الأمني هشام محمد أحمد من السودان، والمنسق الإعلامي محمد ثابت من مصر، ومنسق كوڤيد ١٩ هاني الشهيدي من مصر .

توالى المدرب العام للزمالك أسامه نبيه، تدريب الفريق بعد إقالة كارتيرون، والتي خاض معهم مبارتين في الدوري، وتحقيق الثلاثية في كلا المواجهيتن، ليأتي فيريرا ويتولى قيادة الفريق قبل لقاء الفريق المرتقب مع الوداد المغربي بدوري الأبطال.