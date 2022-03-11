/684877/تصريحات-يورجن-كلوب-حول-تجديد-عقد-محمد-صلاح--تعليق-رامي-عباس-عليها--رحيل-الفرعون-من-ليفربول-بنهاية-الموسم

شهدت الساعات الماضية على العديد من التكهنات التي تدور حول عقد الدولي المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي، بعد تصريحات المدير الفني، ورد رامي عباس وكيل أعمال الدولي المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ينتهي عقد محمد صلاح مع نادي ليفربول في نهاية الموسم الجاري، والتي لم تتوصل إدارة ليفربول مع رامي عباس وكيل أعمال صلاح.

تصريحات يورجن كلوب عن عقد محمد صلاح مع ليفربول

صرح الألماني يورج كلوب المدير الفني في المؤتمر الصحفي الخاص لمباراة ليفربول وبرايتون بالدوري الإنجليزي الممتاز، ببعض التصريحات، والتي تناولتها العديد من الصحف حول العالم.

جاءت أبرز تصريحاتكلوب حول تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول كالتالي، "صلاح يتوقع منا بالتأكيد أن نكون طموحين، لا يمكننا فعل المزيد لكنه قرار يعود إلى صلاح إلى حد كبير، النادي فعل ما في وسعه، لم يحدث شيء آخر. نحن فقط يجب أن ننتظر ، لا داعي للاندفاع، كل شيء على ما يرام".

تغريدة رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح

وعلق رامي عباس على الحساب الرسمي الخاص به على تطبيق "تويتر"، على تصريحات يورجن كلوب، ببعض التعبيرات والرموز "الإموشنات" الضاحكة، ليرد عليه بعض متابعي ومشجعي ليفربول بمهاجمته ومع صلاح.

رد أحد مشجعي ليفربول على تغريدة رامي عباس

ورد أحد مشجعي ليفربول على تغريدة رامي عباس ببعض العبر والأمثال، التي جاءت مع النادي في الوقت السابق، والتي جاءت كالتالي: ""لا أحد أكبر من النادي".

وأضاف: "يمكنني أن أوصلكم أنت وعميلك "محمد صلاح" إلى مطار جون لينون ويمكنكم أن تضحكوا عندما تغادرون !".

وواصل: "عشب الملعب ليس دائما أكثر خضرة في مكان آخر".

واختتم: "ظننا أن الأمر انتهى عندما غادر توريس، سواريز، كوتينيو و غيرهم و لكن الأمر ليس كذلك. سنجد لاعبًا آخر".

وأعلنت الإذاعة البريطانية الشهيرة "كابيتال إف أم لندن" بشكل عاجل أول أمس الأربعاء عن موافقة إدارة ليفربول على تجديد تعاقد صلاح خلال الفترة القادمة .

تفاصل عقد محمد صلاح مع ليفربول حسب الإذاعة البريطانية

وكشفت الاذاعة عن الراتب الأسبوعى الذي سيتقاضاه قائد منتخب مصر : "ليفربول يوافق على تجديد عقد الملك المصري محمد صلاح مقابل راتب 450 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا".

وأكدت الاذاعة ان صلاح طلب فى وقت سابق 500 الف جنيه استرلينى اسبوعيا ولكن النادى الانجليزى رفض تماما.