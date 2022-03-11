فاتن أمل حربي حصريًا .. قائمة مسلسلات شهر رمضان 2022 على قناة CBC

/684860/فاتن-أمل-حربي-حصريا--قائمة-مسلسلات-شهر-رمضان-2022-على-قناة-CBC

اقترب شهر رمضان المبارك، ومع اقترابه تتصدر محركات البحث «مسلسلات رمضان» نظرًا لأنها جزء لا يتجزأ عن شهر رمضان، والشعب المصري من عاشقي الدراما والمسلسلات بشكل كبير، على العديد من القنوات المشهورة منها شاشة قناة CBC.

دوت الخليج يرصد لكم قائمة مسلسلات شهر رمضان المعروضة على شاشة قناة CBC وذلك خلال السطور القادمة.

مسلسل فاتن أمل حربي بشكل حصري

تعرض قناة CBC مسلسلين بشكل حصرى على شاشتها، و3 مسلسلات بالتزامن مع القنوات الاخرى، وبالنسبة للمسلسلات الحصرية يأتي على رأسهم مسلسل “فاتن أمل حربى” للفنانة نيللى كريم.

والمسلسل من تأليف إبراهيم عيسى الذي يعد أولى تجاربه بالدراما التليفزيونية، وإخراج ماندو العدل ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، بطولة الفنانة نيللى كريم وعدد آخر من نجوم الفن، منهم: شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد ثروت، وفادية عبد الغنى، وتدور قصة المسلسل في إطار اجتماعى وينافش قضية مهمة من قضايا المرأة.

مسلسل suits بالعربى بشكل حصري

بعتبر suits بالعربى ثانى مسلسلات قناة cbc الحصرية في رمضان، ومن الجدير بالذكر المسلسل مأخوذ من الأمريكي الشهير الأمريكي الذى يحمل نفس الاسم، وهو من سيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد، ويلعب دور البطولة آسر ياسين وعدد آخر من نجوم الفن، منهم: أحمد داود، ريم مصطفى، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، أسماء جلال، مصطفى درويش.

مسلسل راجعين يا هوا

بالإضافة إلى 3 مسلسلات أخرى تعرضها القناة بالتزامن مع قنوات، ومنها مسلسل "راجعين يا هوى" معالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، وبطولة خالد النبوي بالإضافة إلى عدد آخر من نجوم الفن، منهم: نور النبوي، هنا شيحة، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، جلا هشام، طه الدسوقى، صفاء الطوخي، سالي حماد، ريهام الشنواني، والوجه الجديد نانسي هلال، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد داش، إسلام إبراهيم، أحمد خالد صالح، كريم قاسم.

مسلسل ملف سري

ومسلسل "ملف سرى" من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، ويشارك في بطولته إلى جانب هانى سلامة عدد من نجوم الفن، منهم: عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، أحمد سعيد عبد الغنى، إيهاب فهمى، شيرين، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، إيمان يوسف، وعدد آخر من الوجوه الشابة.

مسلسل يوتيرن

بالإضافة إلى مسلسل "يوتيرن" للفنانة ريهام حجاج، المقرر عرضه بالتزامن مع شاشة قناة ON، ويشارك في بطولة المسلسل الفنان الكبير توفيق عبد الحميد مع عدد كبير من نجوم الفن، منهم: عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازى، أيمن قسيونى، صفاء الطوخى، عبير منير، وهلا السعيد، وهو من تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.