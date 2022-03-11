واستعرضت الدكتورة مايا مرسى نبذة عن جهود مصر فى ملف تمكين المرأة المصرية، مؤكدة أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا فى مجال تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين محليًا ودوليًا خلال السنوات الأخيرة، بفضل الإرادة السياسية الداعمة لقضايا المرأة، ولترجمة حقوقها الدستورية إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية.
وأضافت أن مصر تعد الدولة الأولى فى العالم التى أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتوافق أهداف التنمية المستدامة 2030، وقد اعتمدها رئيس الجمهورية عام 2017 وتعد خارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كل البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة، وتحتوى على 34 مؤشر من أهداف التنمية المستدامة وتتألف من 4 محاور رئيسية "التمكين السياسى والقيادة، والتمكين الاقتصادى، والتمكين الاجتماعى والحماية والتشريعات والثقافة مكحاور متقاطعة".
ومؤخرا أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وللمرأة محور أساسى فيها يتسق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
واستعرضت رئيسة المجلس جهود مصر فى ملف تمكين وحماية المرأة خلال جائحة كورونا، وأشارت الدكتورة مايا مرسى إلى أن مصر سوف تستضيف المؤتمر السابع والعشرين، للدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية المعروف بـ "27 COP" وذلك نهاية العام الجارى.
كما تطرق اللقاء إلى الحديث عن العديد من الموضوعات المتعلقة بقضايا المرأة ومنها تجديد الخطاب الدينى، والعنف ضد المرأة، والتمكين الاقتصادى، كما تضمن اللقاء الإشارة إلى جهود مصر خلال استضافتها وترأسها للمؤتمر الوزارى الثامن لمنظمة التعاون الإسلامى الخاص بالمرأة منذ شهر يونيو الماضى.
يذكر أن فعاليات "الدورة 66" للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة "CSW66" حول تحقيق المساواة المبنية على النوع الاجتماعى وتمكين جميع النساء والفتيات فى سياق تغير المناخ، وسياسات وبرامج الحد من مخاطر الكوارث البيئية، وتعقد خلال الفترة من 9 وحتى 25 مارس الجارى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل - مايا مرسى : مصر الأولى عالميا التى أطلقت استراتيجية لتمكين المرأة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.