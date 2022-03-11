عاجل - مايا مرسى : مصر الأولى عالميا التى أطلقت استراتيجية لتمكين المرأة

جدة - نرمين السيد - التقت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة ، ورئيسة وفد مصر ، أمس الخميس، مع سفراء الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الاسلامى، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على هامش فعاليات "الدورة 66" للجنة وضع المرأة بالأمم المتحده "CSW66".





واستعرضت الدكتورة مايا مرسى نبذة عن جهود مصر فى ملف تمكين المرأة المصرية، مؤكدة أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا فى مجال تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين محليًا ودوليًا خلال السنوات الأخيرة، بفضل الإرادة السياسية الداعمة لقضايا المرأة، ولترجمة حقوقها الدستورية إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية.

وأضافت أن مصر تعد الدولة الأولى فى العالم التى أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتوافق أهداف التنمية المستدامة 2030، وقد اعتمدها رئيس الجمهورية عام 2017 وتعد خارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كل البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة، وتحتوى على 34 مؤشر من أهداف التنمية المستدامة وتتألف من 4 محاور رئيسية "التمكين السياسى والقيادة، والتمكين الاقتصادى، والتمكين الاجتماعى والحماية والتشريعات والثقافة مكحاور متقاطعة".

ومؤخرا أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وللمرأة محور أساسى فيها يتسق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

واستعرضت رئيسة المجلس جهود مصر فى ملف تمكين وحماية المرأة خلال جائحة كورونا، وأشارت الدكتورة مايا مرسى إلى أن مصر سوف تستضيف المؤتمر السابع والعشرين، للدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية المعروف بـ "27 COP" وذلك نهاية العام الجارى.

كما تطرق اللقاء إلى الحديث عن العديد من الموضوعات المتعلقة بقضايا المرأة ومنها تجديد الخطاب الدينى، والعنف ضد المرأة، والتمكين الاقتصادى، كما تضمن اللقاء الإشارة إلى جهود مصر خلال استضافتها وترأسها للمؤتمر الوزارى الثامن لمنظمة التعاون الإسلامى الخاص بالمرأة منذ شهر يونيو الماضى.

يذكر أن فعاليات "الدورة 66" للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة "CSW66" حول تحقيق المساواة المبنية على النوع الاجتماعى وتمكين جميع النساء والفتيات فى سياق تغير المناخ، وسياسات وبرامج الحد من مخاطر الكوارث البيئية، وتعقد خلال الفترة من 9 وحتى 25 مارس الجارى.