حياة كريمة توزع 16 ألف كرتونة على الأهالى بمركز سمنود فى الغربية (صور)

جدة - نرمين السيد - ويتم حاليا توزيع 16 ألف كرتونة من خلال المتطوعين بمؤسسة حياة كريمة. يذكر أن قوافل المواد الغذائية تأتى بالتعاون مع الصافى جروب لتجهيز عدد 200 ألف كرتونة مواد غدائية، لتوزيعها على الفئات الأولى بالرعاية فى جميع مراكز المحافظة.

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