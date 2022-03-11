بعثات أثرية مصرية وأجنبية تواصل أعمالها فى مناطق آثار الفيوم

جدة - نرمين السيد - قال مدير عام آثار الفيوم سيد الشورة إن أعمال حفائر البعثات الأجنبية بدأت عملها فى بعض المناطق الأثرية بالفيوم، حيث بدأت البعثة الألمانية فى منطقة وطفة، والبعثة الأمريكية فى منطقة هرم سيلا وفج الجاموس، أعمالهما خلال هذا الأسبوع.





وأشار إلى أن البعثة الألمانية بدأت أعمالها الاثنين الماضى فى منطقة "وطفة" فى مركز يوسف الصديق برئاسة الدكتورة كورنيللا رومر يرافقها عمر فكرى محمد مفتش الآثار، وحمدى التونى أخصائى الترميم وتستمر أعمال البعثة فى المنطقة حتى نهاية شهر مارس الحالى. فيما بدأت البعثة الأمريكية التابعة لجامعة برجهام يونج أعمالها فى منطقة آثار هرم سيلا وفج الجاموس بمركز الفيوم يوم الأحد الماضى برئاسة الدكتور كيرى موهلستين ويرافقها من منطقة آثار الفيوم نورة حمدى وهالة عبد الحميد مفتشا الآثار ومحمد أمين أخصائى الترميم، وتستمر أعمالها حتى أوائل الشهر القادم، حيث كانت البعثة قد حضرت إلى المنطقة فى سبتمبر الماضى وعملت فى الموقع لمدة ثلاثة أسابيع. بينما أنهت البعثة المصرية برئاسة الدكتور باسم جهاد أعمالها فى منطقة "جرزا" بمركز طامية الأسبوع قبل الماضى وقامت قناة ناشيونال جيوجرافيك بتصوير الحفائر لمدة أسبوعين.

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