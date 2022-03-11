حياة كريمة .. فحص وعلاج 1818 مواطنا بالمجان فى المنيا

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمنيا الدكتور محمد نادى فى بيان اليوم، أن القافلة انطلقت على مدار يومين وشارك فيها عدد من الأطباء المتخصصين، وتم صرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة للمواطنين بالمجان.

بدوره، قال منسق القوافل الطبية الدكتور محمود خليفة، إن القافلة شملت العديد من التخصصات، منها إجراء 339 حالة جراحة والكشف على 471 طفلا، و284 حالة باطنة، و124 قلب، و98 نساء، و86 أسنان، و232 جلدية، و123 أنف وأذن، و61 حالة تنظيم أسرة، إلى جانب عمل 227 تحليلا مختلفا، و35 أشعة موجات صوتية، إضافة إلى تحويل 36 حالة للمستشفى؛ لاستكمال العلاج.