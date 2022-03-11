قنصلية فرنسا بالإسكندرية تتوج مسؤول المدارس الكاثوليكية فى مصر برتبة فارس

جدة - نرمين السيد - شارك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، فى مراسم تتويج القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام البطريركية، ومسؤول المدارس الكاثوليكية بمصر والشرق الأوسط، برتبة فارس، وذلك من قبل القنصلية الفرنسية بالإسكندرية.





جاء هذا بحضور القنصل محمد نهاد، قنصل عام فرنسا، والدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، والقمص لويس نصحى، وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك بالقاهرة، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، ومديرى المدارس الكاثوليكية، وأسرة مدرسة جيرار. وتم تكريم القمص أنطونيوس غطاس بوسام الفارس، عرفانا لما قدمه من مجهودات من أجل الارتقاء بالمدارس الكاثوليكية، وخاصة خلال الأعوام السابقة الأخيرة، حيث تميزت المدارس الكاثوليكية بامتلاكها أوائل طلاب الثانوية العامة، كما قدم جميع الحاضرين التهانى للقمص أنطونيوس غطاس، متمنين له المزيد من التقدم والازدهار.

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