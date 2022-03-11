/684864/الأرصاد-الجوية-تعلن-عن-استمرار-انخفاض-درجات-الحرارة-حتى-هذا-الموعد

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامى بالهيئه الارصاد الجويه ان اليوم نشهد انخفاض فى درجه الحرارة حيث تصل إلى ١٩ درجه مئويه بسبب تأثرنا برياح شماليه غربيه قادمه من جنوب وشرق أوروبا مما يعمل على انخفاض درجه الحرارة.

دوت الخليج

الأرصاد الجوية تعلن عن استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى هذا الموعد

نوهت دكتورة منار غانم عبر مداخلة هاتفية على القناه الاولى، أن هناك منخفض جوى فى طبقات الجو العليا يعمل على فرص سقوط الأمطار لافتا أن الطقس خلال فترة النهار يكون ماءل للبرودة على سواحلنا الشماليه ومعتدل فى جنوب سيناء وايضا خلال فترة الليل تصل درجات الحرارة إلى ٨ درجات مئويه على القاهرة الكبرى وبالتالى يكون الطقس شديد البرودة على كافه انحاء الجمهوريه .

دكتورة منار غانم: نشهد حدوث تقلبات جويه اليوم

أكدت دكتورة منار غانم أن هناك نشاط للرياح حيزود احساسنا أكثر ببرودة الطقس مما يؤدى إلى اضطراب فى حركه الملاحه البحريه على البحر الابيض والمتوسط حيث يصل ارتفاع البحر إلى ٤ متر وبالتالى الصيادين غير مؤهلين لعمليه الصيد والملاحه البحريه مؤكده ان انخفاض درجه الحرارة متواصل حتى نهايه الاسبوع القادم ويجب على المواطنين ارتداء الملابس الثقيله خلال فترة النهار والليل .

انخفاض درجات الحرارة والارصاد تحذر

هذا وتتعرض البلاد لمنخفض جوي شديد بدأ صباح أمس، لذلك أصدرت الارصاد الجوية بيانا أمس تحذر فيه المواطنين من التهاون مع انخفاض درجات الحرارة وارتداء الملابس الثقيلة