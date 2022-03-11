ياسر قورة مهنئًا يمامة: الوفديون سجلوا يوم للتاريخ والجميع أثبت أن الوفد ليس ملكًا لأحد

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دوت الخليج

وقال قورة في كلمة ألقاها عقب إعلان نتيجة انتخابات رئاسة الوفد 2022 بفوز الدكتور عبد السند يمامة بمنصب رئيس الحزب، إن ما فعله الوفديون اليوم هو يوم للتاريخ، والجميع أثبت أن الوفد ليس ملكًا لأحد، وإنما ملك للجميع.

ياسر قورة: الوفديون سجلوا يوم للتاريخ والجميع أثبت أن الوفد ليس ملكًا لأحد

ووجه قورة الشكر للجنة القضائية المُشرفة على الانتخابات، قائلًا: اللجنة قامت بجهد كبير جدًا، واليوم مرحلة جديدة نبدأها جميعًا، ولا أحد محسوب على أحد، ومن اليوم إيد واحدة.

ومن جانبه، قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد الجديد، إن اليوم طويت صفحة في الوفد وبدأت صفحة جديدة أول سطر فيها عودة حزب الوفد.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقده الدكتور عبد السند يمامة عقب إعلان فوزه برئاسة حزب الوفد، مساء اليوم الجمعة، في المقر الرئيسي لحزب الوفد بالدقي في الجيزة.

عبد السند يمامة: نبدأ صفحة جديدة في حزب الوفد بلا إقصاء

ووعد رئيس الوفد الجديد بالعمل والإخلاص مع الوفديين لتحقيق الأهداف والبرامج بعودة حزب الوفد من بيت الأمة، قائلًا: "لا يوجد بيني وبين أحد خلافات، ولكن سيكون التقييم بالجهد والعطاء.. لا إقصاء ونقبل الرأي والرأي الآخر".

نص كلمة الدكتور عبد السند يمامة الرئيس الجديد لحزب الوفد: "بسم الله الرحمن الرحيم

الوفديون الأحرار اليوم وبنتيجة الانتخابات طويت صفحة وبدأت صفحة جديدة أول سطر فيها عودة حزب الوفد، وأعدكم بالعمل والإخلاص ومع الوفديين لنحقق هدفنا وبرنامجنا وهو عودة حزب الوفد، وهنا من بيت الأمة أشكركم جميعًا وأقول: لا يوجد بيني وبين أحد خلافات، واذهبوا فأنتم الطلقاء، ولكن بالكفاءة والعطاء فقط سيكون التقييم وسيكون الجُهد، وستبدأ خطوتنا نحو هدفنا بعودة حزب الوفد لكل الوفديين، ولا إقصاء والرأي الآخر مقبول، ومن الغد سنبدأ صفحة جديدة بوفد جديد، لنشارك في الحياة السياسية.

لا شخصنة، لنا خطوات وسياسة وأشكركم، ويحيا الوفد ويحيا الوفد، عاش الوفد ضمير الأمة، وقبل أن أنهى الكلمة أشكر الموقف بعيد النظر والمحترم من المهندس ياسر قورة، ويكفي أن نقول منذ أن انتفقنا أصبحنا حملة واحدة، وكان مكتبه مقر الحملة الانتخابية".