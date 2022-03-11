/684862/حياة-كريمة-غيرت-حياتى-والرئيس-لو-طلب-عمرى-مش-هتأخر-رسائل-الحاجة-رضا-من-قنا-للرئيس-السيسي

مبادرة حياة كريمة كانت بمثابة قبلة الحياة بالنسبة لها، لم تكن تتوقع أنها ستتغير حياتها فى وقت قياسي، نشهد حالياً مشروعات مبادرة حياة كريمة، والتى تجوب محافظات مصر شرقاً وغرباً، مبادرة غيرت الكثير من مقدرات البسطاء داخل مصر، تمكنت المبادرة الرئاسية فعلاً أن تقدم لهم “حياة كريمة”

قدم موقع “دوت الخليج” بثاً مباشراً من قرية نجع عزوز التابعة لمحافظة قنا، التقينا بالست” رضا” سيدة عاشت ما يقرب من 60 عاماً بمنزل من الجريد، تسكنه الحشرات على حد قولها، غير أنها تفاجئت بوجود مشروعات يتم تنفيذها داخل القرية والتى أحيت لها الأمل فى نيل حياة كريمة، “أنا كنت عايشة فى بيت من العنكبوت.. والدنيا اتغيرت خالص فجـأة”، استقبلتنا الحاجة رضا صاحبة الـ 85 عاماً فى منزلها الجديد، لتخبرنا عن أثر مبادرة الرئيس السيسي داخل جدران هذا المنزل.

“لما كانت الدنيا تمطر كنت بقعد عند الجيران” أخبرتنا سيدة الصعيد عن معاناتها مع حبات الأمطار قديماً، والتى كانت تجتاح منزلها الصنوع من الجريد، لم يكن لديها مكاناً بديلاً تلجأ إليه سوى جدران بعد الجيران، حتى جاءت مبادرة الرئيس السيسي لتحقق لها حلماً لم يكن فى خاطرها تحقيقه.

حياة كريمة غيرت حياتى

فرحة غمرت ملامح وجهها، حلما البسيط هو أن تجد مكاناً يأويها حياة بسيطة بدائية عاشت بها الست رضا أكثر من 60 عاماً لم تجد مظاهر الحياة، حتى بدأت مبادرة حياة كريمة لتعيد الحياة للقرية بأكملها، “بنوا ليا بيت وفرحانة أوى كنت عايزة أزغرد لما شوفت البيت بتاعى” ذكرت لنا سيدة الصعيد كيف استقبلت منزلها الجديد بعد أن مرت عليه فاعليات مبادرة “حياة كريمة”.

“حسيت إنى اتخلقت من جديد، والرئيس وعدنا ووفى” لم تتمكن تلك السيدة البسيطة من وصف ما تشعر به، ولكن ملامحها كانت كافية لتخبرنا عن ما تشعر به، اصطحبتنا الحاجة رضا بين جدران منزلها الجديد فقالت: “كنت مش بعرف أنام كنت ألاقي الحشرات والحيوانات نايمة جنبي” ودلوقتى أنا حسيت انى اتولدت من جديد.

رسالة الحاجة رضا للرئيس السيسي

“كنت أتمنى أقابله ولو طلب عمرى مش هتأخر” كلمات بسيطة عبرت بها سيدة الصعيد عن فرحتها وكيف تحولت حياتها بسبب مباردة “حياة كريمة” والتى أطلقها رئيس الجمهورية.