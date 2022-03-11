/684858/موسيماني-يكشف-كيفية-وسر-التتويج-بالبطولات-الإفريقية

كشف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، عن طريقة التتويج بالبطولات الإفريقية، والتي سبق وحصدها في العاميين الماضيين مع المارد الأحمر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

توج بيتسو موسيماني ببطولة دوري أبطال إفريقيا مرتين على التوالي آخرها كانت في النسخة الأخرة، وبطواتي السوبر القارية.

موسيماني عن كيفية التتويج إفريقيا

قال: "بناء فريق قوي يحتاج إلى فترة لا تقل عن عامين، ومع الفرق الكبيرة لا يمكن شراء الوقت، ولكن يمكن اختصاره من خلال الانتصارات، ارسين فينجر احتاج لفترة ليصنع الإنجازات مع أرسنال، وكذلك أليكس فيرجسون مع مانشستر يونايتد، والآن بيب جوارد يولا مر عدة سنوات ولم يحقق دوري أبطال أوروبا، لذلك يجب الصبر على المدربين".

وأضاف موسيماني تصريحاته قائلا: "لكي تنجح قاريا يجب الفوز محليا، وشعار الأهلي مدجج بالنجوم التي تعكس هذه الثقافة، حتى مانويل جوزيه احتاج لعدة سنوات للنجاح ولاعبو الأهلي بدأوا في تفهم فلسفتي وسويا نحقق النجاحات، بعد مرور عامين يتشبع اللاعبون بفكر الجهاز الفني، ويصبح الفريق أشبه بطائرة تعمل بدون طيار".

إستضافة جنوب إفريقيا نهائي دوري الأبطال

وعن احتمال طلب جنوب إفريقيا استضافة المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا قال إنه يتمنى ذلك، وأن يتوج مع الأهلي باللقب في بلاده التي أكد أنها تملك إمكانات مميزة، وسبق لها استضافة كأس العالم وكأس الأمم الإفريقية، وأن ليونيل ميسي سبق له اللعب على ملعب سوكر سيتي الذي يستضيف مباراة الأهلي وصن داونز.

متاعب الأهلي قبل لقاء صن داونز

وقال موسيماني إن الأهلي سيخوض اللقاء في ظل ضغط المباريات في إفريقيا والدوري ثم رحلة طيران شاقة عقب مباراة بيراميدز، وأن صن داونز حصل قبل مباراة الذهاب على وقت كافٍ من الإعداد، مشيرا إلى أن نادي كايزر تشيفز الذي استضاف المران أمس نجح في توفير إمكانات مميزة، وأنه سعيد بالعلاقة التي تجمع الناديين على الرغم من التنافس بينهما في بطولة إفريقيا.

وأكمل: "سنخوض المباراة بتركيز شديد ودون اندفاع، لدينا دوافع كبيرة، ونحن هنا من أجل الفوز فقط، لتعويض النقاط التي خسرناها خاصة في ملعبنا، الأهلي المرشح الأبرز دائما، لذلك الضغوط على صن داونز وليس على الأهلي".