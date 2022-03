/684857/مسلسلات-شهر-رمضان-2022-تامر-مرسي-يروج-لـ-الكبير-أوي-6-بالبوستر-الدعائي

دوت الخليج يرصد ترويج تامر مرسي للجزء السادس من مسلسل «الكبير أوي».

وروج منتج العمل تامر مرسي للجزء السادس من مسلسل «الكبير أوي» من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، حيث نشر البوستر الدعائي للمسلسل، والذي يتصدره الفنان الكوميدي أحمد مكي.

قصة مسلسل «الكبير أوي 6»

تدور قصة الجزء الجديد المرتقب، بعد غياب هدية للأبد والتي لعبت دورها دنيا سمير غانم، حيث يجد العمدة الكبير في مأزق بسبب تربية ولديه التوأم جوني والعترة، ويضطر للزواج مرة أخرى، ويقع في أكثر من زيجة وينفصل، ومن بين هذه الزيجات، يتزوج من ابنة عمه واسمها زادة التي لم تحب رجلًا غيره من قبل، ومع ذلك يضطر للزواج منها بدون حب.

وخلال أحداث الحكاية، جوني يجد نفسه أمام سنوات كثيرة ضاعت من عمره دون أن يقدم شيئًا في حياته، وخلال رحلة اكتشاف ذاته يجد أن السوشيال ميديا توغلت ولها تأثير كبير في المزاريطة، ويتجه لعمل فيديوهات لتحقيق مكاسب مادية من وراءها.

فيما يسافر حزلقوم إلى الأماكن التي تحدث بها المشاكل والكوترث لمساعدتهم، ولكن يعود إلى المزاريطة بكل الكوارث التي في جعبته، وذلك في إطار كوميدي.

أبطال مسلسل «الكبير أوي 6»

مسلسل "الكبير أوى 6" بطولة أحمد مكي، رحمة احمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، مع الاستعانة بضيف ضيوف الشرف في كل حلقتين من حلقات الجزء السادسوعدد من ضيوف الشرف منهم ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، وتأليف مصطفي صقر اخراج احمد الجندي.

وأعلنت قناة ON عن عرضها مسلسل "الكبير أوي ج 6" بشكل حصري ضمن الماراثون الرمضاني لمسلسلات رمضان 2022، وذلك بعدما نشرت البوستر الرسمي الدعائي لمسلسل "الكبير أوي ج 6" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكتبت: "استنونا في رمضان 2022.. مع باقة من أقوى المسلسلات وألمع نجوم الدراما والكوميديا والأكشن فقط وحصريًا على شاشة ON.. خلي رمضانك ON"، كما يعرض مسلسل "الكبير أوي ج 6" عبر منصتي "شاهد" و"WATCH IT واتش ات".