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دوت الخليج

وحصل المستشار بهاء الدين أبو شقة على ١٥٤٨ صوتا انتخابيًا والدكتور عبد السند يمامة على ١٦٦٨ صوتا انتخابيا.

فوز الدكتور عبد السند يمامة برئاسة حزب الوفد

وامتد التصويت في انتخابات رئاسة الوفد 2022، في الساعة التاسعة وحتى الخامسة مساء اليوم الجمعة، في المقر الرئيسي لحزب الوفد في الدقي بالجيزة، تحت إشراف قضائي كامل، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.‏

غلق باب التصويت في انتخابات رئاسة الوفد 2022

وكانت قد أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد ٢٠٢٢، منذ قليل غلق باب التصويت، وبدء إجراءات فرز الأصوات في مقار الاقتراع داخل مقر الوفد في بولس حنا بالدقي.

ويقوم القضاة رؤساء اللجان الانتخابية بفرز الصناديق، تحت إشراف 3 من مستشارى وقيادات هيئة النيابة الإدارية، على أن يقوم رئيس اللجنة القضائية المُشرفة بإعلان النتيجة النهائية.

وبدأ التصويت في انتخابات رئاسة الوفد 2022، في الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة، في المقر الرئيسي لحزب الوفد في الدقي بالجيزة، تحت إشراف قضائي كامل، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.