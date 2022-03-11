/684855/فيروس-الالتهاب-الدماغي-الياباني-يهدد-العالم-ويسبب-الوفاة

يبدو أن التعافي من فيروس كورونا ليس نهاية المطاف، فالعالم مع موعد لفيروس جديد، وهو فيروس "التهاب الدماغ الياباني" الذي ينتقل عبر البعوض، وذلك بعدما أعلنت استراليا صباح اليوم الجمعة، عن شراء كميات إضافية من اللقاحات المضادة لهذا الفيروس بعد انتشاره علي الساحل الشرقي للبلاد.

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وبعد أن كان الفيروس محصورا في شمال البلاد، إلا أنه أصبح منتشرا في الجنوب حيث وصل إلي ولاية أستراليا الجنوبية، وأصيب به نحو 17 شخصا وتسجيل حالتي وفاة. العلماء حذروا من تفشي الفيروس المسمي بالياباني، حيث ينتقل هذا الفيوس عن طريق البعوض ثم إلي البشر والحيوانات، مؤكدين أنه لا يوجد علاج محدد لهذا الفيروس الوبائي.

أعراض فيروس التهاب الدماغ الياباني

وزارة الصحة الأسترالية أوضحت، أنه أقل من 1% من الذين يصابون بإلتهاب الدماغ الياباني، قد يصابون بمرض شديد كالتهاب الدماغ، لافتة أن أعراضه تتضمن تصلب في الرقبة وغيوبة وصداع شديد.

وأكد العلماء، إن معظم الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروسات، كفيروس التهاب الدماغ الياباني وفيروس كوكوبيرا، لا تظهر عليهم أعراض. و من المتوقع، أن تشهد الأيام المقبلة المزيد من الإصابات

الصحة تعلن انخفاض معدلات الإصابة بـ"كورونا" وخفض عدد مستشفيات العزل

وكان قد استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، أمس الخميس، تقريراً حول آخر مستجدات الموقف الوبائي محلياً وعالمياً، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

واستهل الوزير التقرير بالإشارة إلى معدلات التغيير الأسبوعى لحالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات الناتجة عن الإصابة بتلك الفيروس على مستوى العالم لكل مليون نسمة، وكذا على مستوى الشرق الأوسط، لافتاً فى هذا الصدد إلى أن مصر تأتى ضمن الدول التى سجلت معدلات منخفضة، منوهاً فى الوقت ذاته إلى المنحنى الوبائى للحالات المؤكدة من مرض الكورونا حتى نهاية الأسبوع الوبائى رقم 9 لعام 2022، مشيراً إلى أن الانخفاض فى معدلات الإصابة صاحبه خفض لعدد مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية.

وتناول الوزير خلال التقرير موقف توريد واستهلاك لقاحات فيروس كورونا، مشيراً إلى أنه تم توفير أكثر من 143 مليون جرعة حتى الآن، من اللقاحات المتنوعة، وتم استهلاك أكثر من 73 مليون جرعة، منها نحو 1.4 مليون جرعة تنشيطية للفئات ذات الأولوية لتلقي الجرعة الثالثة، مضيفاً أن المتبقي من الجرعات يكفى لتطعيم أكثر من 42 مليون مواطن.