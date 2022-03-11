/684854/مثل-عام-2019--انخفاض-أسعار-العمرة-بعد-الفتح-الكامل

قال محمد فاروق رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، إن انخفاض أسعار العمرة جاء بعد قرار من المملكة السعودية برفع كافة الضوابط التي كانت متواجدة في وقت انتشار فيروس كورونا من حيث تخفيض عدد الأشخاص وتباعد المسافات بينهم.

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وأضاف فاروق خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن جميع شركات السياحة قامت بنشر إعلانات داخل مواقع التواصل الاجتماعي لمن يريدون السفر بأداء العمرة عليهم التوجه إليهم للسفر للملكة العربية السعودية.

أسعار العمرة في هذا العام بـ 28 ألف جنيها

وتابع رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة أن أسعار العمرة في هذا العام بـ 28 ألف جنيها، مشيرا إلى أن هذه الأسعار قريبة جدا من أسعار العمرة في عام 2019، مضيفا أن انخفاض أسعار العمرة تم الإعلان عنه بعد إلغاء أيام الحجر الصحي.

وأوضح محمد فاروق أن نسبة الأشغال في فنادق المملكة العربية السعودية هي نسبة قليلة جدا ممن يعملون بكامل طاقتهم الاستيعابيه، وباقي الفنادق منهم من يعمل بنصف طاقتهم أو منهم من لم يفتح نهائيا حتي الأن وهذا بسبب نقص العمالة ونقص الموارد ولكن سوف تعود كافة الفنادق بكافة طاقتها مع مرور الوقت.

وأشار إلى أن أسعار عمرة رمضان سوف تكون 14 يوم وستكون التكلفة الخاصة بها هي من 30 ألف حتي 32 ألف جنيها وهذه للدرجة الأربع نجوم والغرفة المزدوجة ولكن إذا أراد المعتمر أن يكون في غرفة فردية فإن التكلفة سوف تصل لـ 48 ألف جنية لهذه العمرة.