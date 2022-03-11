/684852/جو-بايدن-ندافع-عن-الديمقراطية-في-أوكرانيا-وسنتصدى-لروسيا

اكد الرئيس الامريكي جو بايدن، على انه يتم التنسيق حاليا مع الحلفاء وذلك استمرار في عزل الدولة الروسية، موضحا انه يتم العمل على حرمان روسيا من وضعية الدولة الأولى بالرعاية في العلاقات التجارية بين البلدين.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال كلمة له القاها بمؤتمر صحفي مضيفا ان وقف تطبيق صيغة التفضيل التجاري مع روسيا؛ سوف ينعكس على اقتصادها، مركدا انه سوف يتم الدفاع عن الديمقراطية في أوكرانيا، والتصدي لروسيا.

جو بايدن: ندافع عن الديمقراطية في أوكرانيا وسنتصدى لروسيا

وأكد الرئيس الامريكي جو بايدن أن بوتين هو المعتدي، ويجب أن يدفع ثمن عدوانه على أوكرانيا، مؤكدا التواصل والتنسيق مع مجموعة السبع من أجل فرض عقوبات إضافية على كبار رجال الأعمال الروس.

هذا ووجه الرئيس الاوكرانى فولوديميرزيلينسكي، خلال فيديو له نشرته قناة العربية، رسالة امتنان وشكر لرئيس الولايات المتحدة جو بايدن ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بشأن قرارهم بحظر استيراد النفط والمنتجات البترولية والغاز والفحم من روسيا.

تصريحات الرئيس الاوكرانى أمس الخميس

وأكد الرئيس الاوكرانى على ان قرار الولايات المتحدة وبريطانيا هو اقوى رسالة الى العالم كله، مشددا ان كل قرش يتم دفعه الى روسيا يتحول الى رصاص وقذائف تطير لدول أخرى ذات سيادة.

وقام زيلينسكي بادانة القوات الروسية لقصفها مستشفى ماريوبول ، موضحا انه هذا القصف أسفر عن قتلى بينهم طفلة ، بالاضافة الى 17 من المواطنين المدنين تم اصابتهم. كما تابع ان وسائل الاعلام الروسية لم تتحدث وتتجاهل هذا الحادث تماما

وأعلن أنه قام بالتواصل مع قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا من أجل دعم اوكرانيا، موجها رسالة تحذير الى روسيا وهى يأما ان تحترم القانون الدولى وان لا تشن الحرب، او لن يكون لديها المال لبدء الحرب.

وأكد على ان الشعب والقوات الاوكرانية سوف تصمد وتقاتل من اجل بقاء اوكرانيا ومن اجل حوريتنا، مؤكدا ان القوات الروسية سوف ترى كوابيس بسبب شجعاتنا وصمودنا.