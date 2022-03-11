/684850/بعد-تشييع-جثمان-شقيقتها-بثينة-رشوان-تتراجع-عن-إلغاء-عرض-مسرحيتها

أثارت الفنانة بثينة رشوان ضجة كبيرة بعد وفاة شقيقتها اليوم الجمعة بشكل مفاجيء حيث انتشرت أنباء عن إلغاء عرض مسرحيتها الجديدة الليلة.

دوت الخليج يكشف حقيقة إلغاء عرض مسرحية بثينة رشوان

وفاة شقيقة بثينة رشوان

كشف الفنان خالد عبد الحميد قبل قليل عن وفاة شقيقة الفنانة بثينة رشوان بجانب إلغاء عرض مسرحيتها التي تحمل اسم "في انتظار بابا” وكان من المقرر اقامته الليلة على خشبة المسرح القومي.

وكتب الفنان خالد عبدالحميد في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك”، قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفت شقيقة الفنانة بثينة رشوان وإلغاء عرض (في انتظار بابا)، الليلة الجمعة على المسرح القومي، للفقيدة الرحمة وللأهل الصبر والسلوان”.

عرض مسرحية في انتظار بابا

وشيعت بثينة رشوان جنازة شقيقتها من مسجد الرحمن الرحيم حيث تم دفنها في مقابر الأسرة بمنطقة أكتوبر، وسيقام العزاء اليوم الجمعة منطقة النرجس بالتجمع الخامسس.

وعلى الرغم من ذلك رفضت الفنانة بثينة رشوان توقف عرض مسرحيتها اليوم الجمعة والتي تحمل اسم " في انتظار بابا” بعد وفاة شقيقتها.

عودة بثينة رشوان

ويشاركها في بطولة مسرحية "فى انتظارك بابا" عدد من النجوم مثل سماح أنور، وسميحة عبد الهادى وفتحى سعد، وأحمد سلامة، ومفيد عاشور، وأيمن إسماعيل وعلى كمال، ووليد أبو ستيت، وخالد عبد الحميد، وماهر محمود وبسمة شوقي، والعمل إضاءة مصطفى عز الدين، استعراضات ضياء شفيق، موسيقى أحمد الناصر، ديكور إيهاب العوامري، بجانب إعداد سمير العصفوري، وأيمن إسماعيل، وملابس أمانى حسني، والإخراج لـ سمير العصفوري.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة بثينة رشوان كان مشاركتها ضمن مسرحية "زقاق المدق" التي يتولى إخراجها وهي من استعراضات عادل عبده، ويشارك في البطولة مجموعة من الفنانين مثل مجدى فكرى، وشمس، ودنيا عبد العزيز، وبهاء ثروت، وكريم الحسيني واخرين.

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وكانت بثينة رشوان تصدرت التريند بعد ظهورها ببرنامج كلام الناس الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية، حيث كشفت سر ابتعادها لـ تسعة سنوات عن الوسط الفني والأضواء.