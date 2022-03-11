تنفيذاً لتكليفات رئيس الوزراء.. محافظ البحر الأحمر يتفقد عدداً من السلاسل التجارية للتأكد من توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة

/684848/تنفيذا-لتكليفات-رئيس-الوزراء-محافظ-البحر-الأحمر-يتفقد-عددا-من-السلاسل-التجارية-للتأكد-من-توافر-السلع-الغذائية-بأسعار-مناسبة

أجرى محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، جولة موسعة على الأسواق والمحلات التجارية، اليوم الجمعة، بمدينة الغردقة، للتأكد من توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

تفقد المحافظ، عدداً من السلاسل التجارية، وتابع توافر السلع الاستراتيجية بمختلف أنواعها، وحذر التجار من محاولة التلاعب في الأسعار، حيث سيتم الضرب بيد من حديد لمحتكري السلع، من خلال تطبيق الإجراءات القانونية التي تصل إلى الحبس والغرامة.

حرص المحافظ، على مقابلة عدداً من المواطنين ممن تصادف وجودهم، وطمأنهم بتوافر كميات مناسبة كمخزون استراتيجي من مختلف أنواع السلع الغذائية والتموينية تكفي لعدة أشهر، وناشدهم بعدم التكالب على السلع وتخزينها ، لأن هذا الأمر يجعل بعض التجار الجشعين يقوموا باخفاء السلع نتيجة زيادة الطلب عليها لرفع سعرها وتحقيق مكاسب إضافية، لكن الحكومة بكافة أجهزتها تقف بالمرصاد لهؤلاء وتتخذ حيالهم الإجراءات القانونية لتحقيق الردع لكل من تسول له نفسه احتكار السلع أو رفع أسعارها.ر

جهود مكثفة لمواجهة غلاء الأسعار

وجه محافظ البحر الأحمر، كل رؤساء المدن، وكافة الأجهزة التنفيذية والأمنية بشن حملات رقابية يومية على مختلف الأسواق والمخابز والسلاسل التجارية ومحلات السوبر ماركت، ورفع تقرير يومي بنتائجها وجهودها، مؤكداً أنه سيقوم بجولات مفاجئة في أوقات مختلفة وبطرق غير تقليدية على الأسواق،وسيتم التعامل بحسم مع كل مخالف، تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي يتابع بنفسه جهود المحافظات وكافة الجهات المعنية لضبط الأسعار والأسواق.

محافظ البحر الأحمر يلتقى 13 سفيرا

التقى اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بالتعاون مع وزارة الخارجية 13 من سفراء دول أمريكا اللاتينية لبحث تنشيط السياحة، خلال اللقاء أعرب «حنفى» بقرب تشغيل أول خط طيران يربط بين القاهرة ومدينة ساوباولو لزيادة التبادل التجاري والسياحي، ليساعد على تنشيط الحركة السياحية بين البلدين، وأكد محافظ البحر الاحمر، أن الدولة نجحت فى تطعيم كافة العاملين بقطاع السياحة بلقاح كورونا لدعم حركة السياحة، مشيرا أن نحو 75% من سكان المحافظة حصلوا على اللقاح. مضيفاً أن الدولة دائما ما تبحث عن أسواق سياحية جديدة، ونرحب بكافة الدول لما لدينا من إمكانيات سياحية بكافة مدن المحافظة.