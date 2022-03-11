الرئيس السيسي يجتمع بقادة القوات المسلحة

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، شعائر صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوى، والتى تأتى تزامناً مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وقادة القوات المسلحة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من قيادات الشرطة المدنية ، وعدد من الضباط وضباط الصف والجنود .

وألقى الشيخ السيد عبد البارى خطبة الجمعة، أكد فيها على فضل ومنزلة الشهادة والتضحية فى سبيل رفعة الوطن وصون مقدراته . وعقب آداء الصلاة اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقادة القوات المسلحة وقدم التحية لأرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم دفاعاً عن أمن مصر وشعبها العظيم، مشيراً إلى وجوب إستحضار ذكرى الشهداء دائماً عرفاناً بما قدموه من تضحيات والتى لولاها ماتحققت الإنجازات على أرض مصر . وأدار الرئيس حواراً مع قادة القوات المسلحة تناول خلاله الأحداث المحلية والأقليمية والدولية وتأثيرها على المنطقة، مشيداً بجهود القوات المسلحة فى تنفيذ مهامها بكفاءة وإقتدار على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة المصرية، ومؤكداً أن الشعب المصرى يقف دائماً خلف قواته المسلحة والشرطة المدنية للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته .

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