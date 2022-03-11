جمال رائف: زيارة رئيس طاجكستان تؤكد دبلوماسية مصر المنفتحة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال جمال رائف الكاتب والباحث السياسى، إن دبلوماسية مصر منفتحة وبوصلتها السياسية متزنة، وزيارة رئيس طاجيكستان لمصر تعبر عن هذا الأمر، مؤكدا أن هذا التنوع يعطى زخاما كبيرا للمصالح المصرية التى تعود على الداخل المصرى.





وخلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى المصرية، أوضح رائف أن مصر اهتمت منذ عام 2014 بالدائرة الآسيوية ووسط آسيا، وهذا جديد على الدبلوماسية الآسيوية، مبينا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى نفذ زيارتين مهمتين إلى وسط آسيا، الأولى فى أوزباكستان والثانى فى كازاخستان.

ونوه الباحث السياسى بأن مصر لديها علاقات متميزة فى إفريقيا وآسيا وأوروبا بشرقها وغربها، وبالتالى فإن هذا التنوع يعطى زخما كبيرا جدا للمصالح المصرية التى تعود على الداخل المصرى.

وتابع أنه نتيجة لهذه الدبلوماسية نجد استثمارات فى الداخل المصرى، وتترجم هذه الزيارات أيضا إلى منتديات الأعمال والمجالس الاقتصادية واللجان الوزارية واقتصاد يخدم الواقع المصرى.

وأضاف أنه يوجد بعد تاريخى فى العلاقة بين مصر طاجيكستان، مؤكدا إن الدولة المصرية هى من أولى الدول التى اعترفت بدولة طاجيسكتان، وهناك علاقات متبادلة بين الدولتين. كما أضاف انه تم انعقاد لجنة وزارية فى عام 2019 بين الدولتين، وتم التوقيع على 4 اتفاقيات ومن بينهم اتفاقية حول البعد الثقافى.