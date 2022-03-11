افتتاح معارض أهلا رمضان الأسبوع المقبل استعدادا للشهر الكريم بأسيوط

وأشار المحافظ - فى بيان اليوم الجمعة - إلى أنه سيتم تدشين معارض "أهلا رمضان" لتصبح يوم 15 مارس الجارى بدلا من يوم 24 مارس بأماكن مختلفة بنطاق المحافظة لتوفير الاحتياجات اللازمة للمواطنين من مختلف أنواع السلع بأسعار مخفضة وليتمتعوا بالعروض المميزة التى تتخللها تلك المعارض، مشددا على العمل على التصدى لأى ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أى سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع فى ظل هذه الأزمة العالمية الحالية التى تتابع الدولة المصرية تطوراتها على مختلف الأصعدة بناء على تعليمات القيادة السياسية.
من جانبها، تفقدت المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة، مقر الشركة المصرية لبيع المواد الغذائية التابعة لوزارة التموين بشارع رياض بحى غرب أسيوط، وذلك لمتابعة التجهيزات، والاستعدادات الجارية لفتح منافذ السلع الغذائية المختلفة ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال الشهر الكريم لتوفير السلع والمواد الغذائية والتموينية للمواطنين بأسعار مخفضة ومحاربة الغش التجارى وضبط الأسعار، ورافقها خلالها محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط.
وأوضحت أن المعارض سوف تقدم أنواعا مختلفة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتوفير احتياجات المواطنين من هذه السلع خلال شهر رمضان الكريم لتلبية متطلبات واحتياجات المواطنين من السلع الأساسية والغذائية ذات الجودة وبأسعار مناسبة، ومخفضة للتخفيف عن محدودى الدخل ورفع الأعباء عنهم.
وأشارت إلى توجيهات المحافظ بالمتابعة المستمرة لفتح منافذ ومعارض السلع الغذائية لضبط الأسعار فضلا عن تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة لمكافحة جشع بعض التجار ومنع الاحتكار أو إخفاء سلع تموينية والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة وجودتها وسد احتياجات المواطنين.
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