عاجل.. السيسى: الشعب يقف دائما خلف قواته المسلحة والشرطة للحفاظ على الوطن

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الجمعة، بقادة القوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وقادة القوات المسلحة.





وقدم السيسى التحية لأرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم دفاعاً عن أمن مصر وشعبها العظيم، مشيراً إلى وجوب إستحضار ذكرى الشهداء دائماً عرفاناً بما قدموه من تضحيات والتى لولاها ماتحققت الإنجازات على أرض مصر. وأدار الرئيس حواراً مع قادة القوات المسلحة تناول خلاله الأحداث المحلية والأقليمية والدولية وتأثيرها على المنطقة، مشيداً بجهود القوات المسلحة فى تنفيذ مهامها بكفاءة وإقتدار على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة المصرية، ومؤكداً أن الشعب المصرى يقف دائماً خلف قواته المسلحة والشرطة المدنية للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته.

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