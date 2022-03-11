المشاط تبحث مع «معهد جرانثام» التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - وضم اللقاء الذى عقد خلال زيارتها الحالية للعاصمة البريطانية لندن كلا من إليزابيث روبينسون، مديرة المركز، وإيلينا أفيرشينكوفا، مسئول التمويل والحوكمة والتشريعات البيئية بالمركز، وستيوارت إيفانز أستاذ التمويل الأخضر والاستدامة بالمركز.

وقالت وزيرة التعاون الدولى إن الاجتماع تطرق إلى بحث التعاون مع المركز لتنفيذ مبادرة الوزارة لوضع إطار للتمويل المبتكر والمختلط، بما يعزز جهود تنفيذ تعهدات التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتوفير التمويلات التنموية والدعم الفنى اللازم لتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، فضلا عن تشجيع مشاركة القطاع الخاص فى تمويل هذه المشروعات من خلال أدوات تقليل المخاطر.

وعرضت المشاط جهود الدولة وتجربتها فى مطابقة التمويل التنموى مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وريادتها للوقوف على دور التمويلات فى تنفيذ الأهداف الأممية، والاستعداد لنقل التجربة إلى الدول الأخرى لدفع جهود الدول الناشئة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال آليتى التعاون الثلاثى والتعاون بين بلدان الجنوب.

واستعرضت الوزيرة إطار التعاون الدولى والتمويل الإنمائى لجمهورية مصر العربية، الذى يتكون من ثلاثة مبادئ هى منصة التعاون التنسيقى المشترك ومطابقة التمويل التنموى مع أهداف التنمية المستدامة وترويج قصص مصر التنموية، لافتة إلى أن إجمالى التمويلات من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين بلغ 20 مليار دولار على مدار العامين رغم الظروف الاستثنائية التى فرضتها جائحة كورونا من خلال منصات التعاون التنسيقى المشترك، من بينها حوالى 5 مليارات دولار للقطاع الخاص.

وأشارت المشاط إلى ما أطلقته وزارة التعاون الدولى خلال الجلسة التى نظمتها فى فعاليات مؤتمر المناخ السابق بجلاسجو بمشاركة عدد كبير من مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية لوضع إطار دولى للتمويل المبتكر لتعزيز العمل المناخى، والخطوات التى تتخذها للوقوف على التطورات سعيًا نحو تحفيز التمويلات التنموية من شركاء التنمية وتعزيز استثمارات القطاع الخاص فى مشروعات التكيف والتخفيف من التغيرات المناخية.

وكانت المشاط قد أطلقت كتيبًا حول توثيق تجربة مصر فى إطار التعاون الدولى والتمويل الإنمائى ومطابقة التمويل التنموى مع أهداف التنمية المستدامة، من كلية لندن للاقتصاد خلال عام 2021.

من ناحيتهم، عبر مسؤولو المركز عن استعدادهم للتعاون مع وزارة التعاون الدولى للمضى قدمًا فى تعزيز العمل المناخى والبناء على ما تمتلكه مصر من خبرات فى مجال التعاون الدولى والتمويل الإنمائى لنقلها للدول الأخرى من خلال آلية التعاون بين بلدان الجنوب، لدفع العمل المشترك فى سبيل تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030.

ويعد معهد جرانثام لبحوث تغير المناخ والبيئة هو معهد أبحاث فى كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية تأسس فى مايو 2008.

والمركز شريك فى معهد جرانثام لتغير المناخ فى إمبريال كوليدج ويعمل كممثل هيئة جامعة لمساهمات LSE البحثية الشاملة فى مجال تغير المناخ وتأثيره على البيئة، وعلاوة على ذلك، يشرف المعهد على أنشطة مركز اقتصاديات وسياسات تغير المناخ "CCCEP"، فى شراكة بين LSE وجامعة ليدز.

وتنقسم الأنشطة البحثية الرئيسية للمعهد إلى خمسة مجالات مختلفة؛ استراتيجيات الاستجابة العالمية، والنمو الأخضر، والجوانب العملية لسياسة المناخ، والتكيف والتطوير، وأمن الموارد.