مصرع شخص أسفل عجلات القطار بالمنيا

تلقت قوات الأمن من محافظة المنيا بلاغاً أفاد مصرع شخص إثر سقوطه أسفل عجلات قطار، وعلى الفور تحركت قوة أمنية برفقة رجال الاسعاف نحو موقع البلاغ، وقامت القوات بفرض كردون أمنى ورفع الجثمان وتسليمه لمستشفى المنيا العام، كما تم اخطار النيابة العامة من أجل اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الأمر واستكمال التحقيقات وكذلك استخراج تصاريح الدفن.

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، أن المحافظة تعمل تكثيف تنفيذ الحملات الميدانية بشكل يومي مستمر على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، لافتاً إلى أن تلك الحملات تأتى من أجل التأكد من مدي صلاحية المنتجات المعروضة للاستخدام الآدمى، وذلك حرصا على سلامة وصحة المواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، وإدارة التموين، ومباحث التموين، والصحة، والطب البيطري، والجهات المعنية

وأشار محافظ المنيا إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات لضبط أسعار السلع والمواد الغذائية داخل مراكز وقري المحافظة، وذلك لمواجهة محتركى السلع وضبط الأسواق والتصدى لظاهرة الاحتكار.

وكلف "القاضي" مديرية التموين بتكثيف الحملات بصفة يومية لضبط التجار محتكري السلع الغذائية، من خلال تخزين السلع الاستراتيجية بغرض زيادة أسعارها، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين وكافة الجهات المعنية وتحرير المحاضر بالمضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية

حملات تموينية مكثفة بشوارع المنيا

من جانبها نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة بالتعاون مع الجهات المعنية حملة تموينية، أسفرت عن تحرير عدد من المخالفات جاءت من أهمها مخالفات عدم الإعلان عن التسعيرة، ومخالفة منتجات منتهية الصلاحية، بالإضافة إلي ضبط طن سكر تم تجميعه بدون فواتير، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

فحص 500 طالب بجامعة المنيا

أطلقت جامعة المنيا برعاية الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمشرف على قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، قافلة طبية جديدة لقرية كفر المغربي بمركز العدوة بمحافظة المنيا، وذلك ضمن القوافل الخدمية الطبية التي تطلقها الجامعة للقرى لسد احتياجاتها خدميًا وبيئيًا وطبيًا.