/684842/التشكيل-الرسمي-للوداد-لمواجهة-الزمالك-في-دوري-أبطال-أفريقيا

أعلن الجهاز الفني الجهاز لفريق الوداد المغربيـ تشكيلة الفريق لمواجهة الزمالك على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز لتصحيح المسار ي أول مباريات فيريرا بالقيجة الفنية، بينما يريد الوداد تحقيق نتيجة إيجابية على ملعب الزمالك ووسط جماهيره.

أحمد رضا التكناوتي

أيوب العملود – أشرف داري – أمين فرحان – يحيى عطية الله

يحيى جبران – جلال الداودي - رضا الجعدي – أيمن الحسوني

زهير المترجي – جاي مبينزا

ويحتل الوداد المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بينما جاء الزمالك في المركز الثالث برصيد نقطتين.

تاريخ مواجهات الزمالك والوداد

سقط الزمالك في المباراة الأخيرة بالجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة من دوري الأبطال، امام الوداد المغربي، بثلاثية مقابل هدف بالمغرب.

ألتقى الزمالك مع الوداد المغربي في ثلاث مواجهات، سابقة جاء فيها تفوق الفريق المغربي في مبارتين، وتفوق القلعة البيضاء في لقاء.

فيما استطاع لاعبي الفارس الأبيض إحراز 7 أهداف في مرمى الوداد بينما تلقت شباكهم 8 أهداف من لاعبي الوداد.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك والوداد المغربي

ويتكون طاقم التحكيم من بورندي بقيادة: باسيفيك نيمانا حكم ساحة، و إيميري نيونجابو مساعد أول، وباسكال نديمنزيجو مساعد ثاني، و جورجيه جاتوجاتو حكم رابع.

ويراقب المباراة جمال سالم من ليبيا، والمنسق العام أمين محمد ديجاما من چيبوتي، والمنسق الأمني هشام محمد أحمد من السودان، والمنسق الإعلامي محمد ثابت من مصر، ومنسق كوڤيد ١٩ هاني الشهيدي من مصر .

تولى المدرب العام للزمالك أسامه نبيه، تدريب الفريق بعد إقالة كارتيرون، والتي خاض معهم مبارتين في الدوري، وتحقيق الثلاثية في كلا المواجهيتن، ليأتي فيريرا ويتولى قيادة الفريق قبل لقاء الفريق المرتقب مع الوداد المغربي بدوري الأبطال.

تشكيل الزمالك أمام الوداد المغربي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: محمد أشرف روقا– يوسف أوباما – إمام عاشور.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي – عمر السعيد.

البدلاء: محمد عواد - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - حازم إمام - إسلام جابر - رزاق سيسيه - سيف الدين الجزيري - محمد أوناجم