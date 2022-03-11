/684840/آيات-الحدادالبعض-ينظر-للمرأة-المصرية-بنظرة-غير-آدمية-وأن-مكانها-البيت-والطبيخ-فقط

أكدت النائبة آيات الحداد عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن المرأة المصرية حصلت على كافة حقوقها المادية بالتمكين فى الحكومة والبرلمان وأيضا بالسلطة القضائية حيث لأول مرة اعتلت المرأة المصرية لمنصة مجلس الدولة، ولكن لا تزال الإشكاليات فى حقوقها المعنوية حيث الحركة بحرية كاملة فى الشارع المصرى دون أى مضايقات، قائلة:"ينقصنا الحقوق المعنوية كمرأة مصرية، وهذا أمر سيتحقق بالوعى والفكر خاصة أن البعض لايزال ينظر للمرأة بنظرة غير آدامية وبعضهم يرى المرأة أنها لا تنفع إلا للمنزل".

دوت الخليج

وأشارت الحداد، إلى أن مواجهة الإبتزاز الإلكترونى أيضا بحاجة لنظرة تشريعية حاسمة خاصة أن تحديات هذه المرحلة ضرورة وهامة وتخوفات المرأة من هذا المرأة لابد أن تتوقف بدعم من الأسرة والأب والأم، والصمت بحجة الخوف من الفضيحة لابد أن يتوقف، مشيرة إلى أن هذا حق معنوى لا يقل أى أهمية عن الحق المادى الخاص بالتمكين والسير بحرية فى الشارع المصرى دون أى مضايقات مثل التحرش، مشيرة إلى أن هذه الحقوق لن تأتى إلا بالوعى مشيرة إلى ظاهرة الزواج المبكر لابد أن يواجه أيضا بوعى مشيرة إلى أن هذه الظاهرة ليست فى الأرياف والصعيد ولكن موجود وسط بيئة فئات ومستويات كبيرة بسبب الخوف من العنوسة".

آيات الحداد: البعض ينظر للمرأة المصرية بنظرة غير آدمية وأن مكانها البيت والطبيخ فقط

وكانت قد حلت النائبة الدكتورة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، عضو لجنة العلاقات الخارجية عن حزب الشع الجمهورى، ضيفًا على موقع دوت الخليج، برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، وذلك فى ندوة حوارية أدارها الزميل محمود فايد، بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، حيث الحديث الموسع عن حقوق المرأة والاحتياجات التشريعية التى لا تزال بحاجة إلى نظرة كقانون الأحوال الشخصية، والتى أكدت بشأنه بأنه سيتم فى حوار موسع يحقق التوافق مع بين جميع أطراف المنظومة ذات الصلة بالأحوال الشخصية بكل بيت مصرى.