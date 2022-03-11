/684839/الرئيس-الفرنسي-نحذر-من-وقوع-مجاعة-في-أفريقيا-خلال-12-شهرا-بسبب-الحرب-في-أوكرانيا

قال إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي ، إن القمة الأوروبية تسعى لتقديم كافة أشكال الدعم إلى أوكرانيا، موضحا أن العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا هي نقطة تغيير تاريخية، مشيرا إلى أن باب الاتحاد الأوروبي سيظل مفتوحا أمام أوكرانيا.

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وأضاف إيمانويل ماكرون خلال كلمته في قمة الاتحاد الأوروبي بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، أننا نحذر من وقوع مجاعة في أفريقيا خلال 12 شهرا بسبب الحرب في أوكرانيا.

الاتحاد الأوروبي أظهر قوته ووحدته لتقرير عقوبات غير مسبوقة ضد روسيا

وتابع الرئيس الفرنسي أن أوروبا متحدة في التنديد بالاعتداء الروسي على أوكرانيا وفرضنا حزما من العقوبات على موسكو، وأشار إلى أن تخطط لانهاء الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية في 2027، مضيفا أننا نسعي للتخلص من إمدادات الغاز الروسي على المدي المتوسط، مشيرا إلى أن الحرب الروسية على أوكرانيا هي عدوان على كافة مبادئنا.

وأوضح إيمانويل ماكرون أن اوروبا تسعى إلى أن تكون لها القدرة على اختيار مورديها وليس الاعتماد على واحد فقط، مضيفا أننا نعمل على تخصيص 500 مليون يورو اضافية لدعم أوكرانيا.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أظهر قوته ووحدته لتقرير عقوبات غير مسبوقة ضد روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يستمع للأوكرانيين بشأن رغبتهم في الانضمام إلى الأسرة الأوروبية وندعم خيارهم.