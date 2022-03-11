/684836/محلل-سياسى-زيارة-رئيس-طاجيكستان-إلى-مصر-تعكس-مدى-انقتاح-وتوازن-السياسة-الخارجية-للدولة

قال جمال رائف، المحلل والباحث السياسى، إن زيارة رئيس طاجيكستان إلى مصر أمس الخميس تعكس مدى انقتاح وتوازن السياسة الخارجية المصرية، مؤكدا أن الدولة المصرية تتحرك فى كافة الدوائر الخارجية بشكل عادل ومتوازن، وهو الأمر الذى لم يكن موجودا فى العقود الماضية.

دوت الخليج

السياسة المصرية الخارجية

وأكد جمال رائف، عبر لقائه فى برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على قناة الاولى المصرية، إن علاقات الدولة المصرية مع القارة الافريقية والأوروبية والاسيوية متميزة، مؤكدا ان هذا التنوع يعطى زخاما كبيرا للمصالح المصرية التى تعود على الداخل المصرى.

وأشاد بأهتمام الدولة المصرية لتعزيز العلاقات مع الدائرة الأسيوية ووسط اسيا منذ 2014 ، مؤكدا أنه أمرا جديدا فى الدبلوماسية المصرية ولم يكن فى العقود السابقة.

القضايا المشتركة بين الدولة المصرية ودولة طاجيكستان

وأضاف أنه يوجد بعد تاريخى فى العلاقة بين مصر طاجيكستان، مؤكدا إن الدولة المصرية هى من أولى الدول التى أعترفت بدولة طاجيسكتان وهناك علاقات متبادلة بين الدولتين. كما أضاف انه تم انعقاد لجنة وزارية فى عام 2019 بين الدولتين وتم التوقيع على 4 اتفاقيات ومن بينهم اتفاقية حول البعد الثقافى.

وأستشهد بحديث الرئيس السيسى أمس حول أهمية مكافحة الارهاب، مؤكدا ان الدولة المصرية كانت قادرة على القضاء على الارهاب داخل مصر ليس فقطبالمجابهة المسلحة ولكن ابصا بالقوة الناعمة والثقافة كأحد أداوات مواجهة الفكر المتطرف.

وتابع أن الأجندة المصرية-الطاجيكستانية تشمل تعزيز التعاون فى مجالات الرئ والموارد المائية، مؤكدا ان الدولة المصرية لديها تجربة ناجحة فى الترشيد والاستخدام الأمثل للمياه، مشيراالى الانجازات التى قامت بها الدولة المصرية من انشاء محطات الصرف واعادة استخدام المياه واساليب الرئ الحديثة وتبطين الترع، وفى نقس الوقت دولة طاجبكستان هى دولة غنية بالموارد المائية.