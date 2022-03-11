/684831/الشناوي-قبل-مجيئنا-إلى-جنوب-إفريقيا-نعرف-هدف-زيارتنا

أكد محمد الشناوي، قائد النادي الأهلي، أن مباراة صن داونز غدًا في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا صعبة للغاية، مؤكدا أن الفريق استعد لها جيدا قبل الحضور إلى جنوب إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة صن داونز الذي عقد ظهر اليوم الجمعة قال الشناوي: "إن الأهلي يسعى لتحقيق الفوز في مباراة الغد، خاصة أن التوفيق لم يحالف الأهلي في المباراة الأولى بالقاهرة".

استقبال كايزر تشيفز للأهلي

ووجه الشناوي التحية لنادي كايزر تشيفز بعد الاستقبال الجيد من جانب مسئوليه لبعثة الأهلي أمس قبل التدريبات، وحرصهم على تهيئة الأجواء لأداء التدريبات في جو مثالي، فضلا عن توفير أجهزة وأدوات الاستشفاء عقب الانتهاء من التدريبات.

وأضاف الشناوي أنه على الرغم من أن كايزر تشيفز كان أحد المنافسين في البطولة الماضية، إلا أن الاستقبال كان رائعا من كافة الوجوه، وهذا يدل على العلاقات الطيبة بين الأهلي وكايزر تشيفز، وهذا هو دور الرياضة دائما في توطيد العلاقات بين الأندية.

مران الأهلي الأول بجوهانسبرج

وكان الأهلي قد خاض مرانه الأول أمس الخميس على ملعب نادي كايزر تشيفز، وشهد انتظام حسين الشحات وحمدي فتحي في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

وخلال المران أجرى بيتسو موسيماني، تقسيمة قوية على كامل مساحة الملعب، وشهدت التركيز على العديد من الجوانب الفنية في إطار تجهيز جميع اللاعبين للمباراة.

وشهد مران الأهلي أمس حضور السفير أحمد الفاضلي، سفير مصر في جنوب إفريقيا، الذي حرص على متابعة تدريبات الفريق والاطمئنان على كافة الأمور والترتيبات الخاصة بمباراة صن داونز الجنوب إفريقي.

وحرص مسئولو نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي على تكريم بعثة الأهلي أمس في جوهانسبرج، وإهدائها قميص النادي الجنوب إفريقي.

قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وكريم فؤاد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وأحمد عبدالقادر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني.

خط الهجوم:ومحمد شريف وحسام حسن وبيرسي تاو.