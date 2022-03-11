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دوت الخليج

وأوضح المركز الإعلامي، أن حركة الصادرات شملت تداول 2465 طن بضائع عامة ومتنوعة و 297 شاحنة و 9 سيارات ملاكي، فيما شملت حركة الواردات تداول 688 طن بضائع عامة ومتنوعة و75 شاحنة و19 سيارة ملاكي.

تداول 372 شاحنة و3153 طن بضائع بمواني البحرالأحمر

وأكد أن ميناء الغردقة استقبل السفينة القاهرة قادمة من ضبا بحمولة 19 سيارة، كما غادر ميناء سفاجا السفينة أمل بحمولة 80 شاحنة والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 113 شاحنة و 9 سيارات.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء، والسفينة عمان، ومغادرة السفينة عمان والسفينة سيناء، حيث تم استقبال 75 شاحنة بحمولة 631 طن بضائع عامة و57 طن ترانزيت إلى ليبيا وتصدير 104 شاحنات بحمولة 2465 طن بضائع عامة.

تداول 16 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد

هذا و أكد المركز الإعلامي لمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول و خروج 16 سفينة.

وأوضح المركز، في بيان له اليوم، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول سفينتي حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول 5 سفن، كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة سفينة بضائع عامة ومتواجد علي الأرصفه سفينة حاويات وسفينتي بضائع عامة.

وأكد علي أنه يتم التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.